Saponetta Wi-Fi di TP-Link per navigare ovunque: crolla il prezzo

Segnaliamo volentieri ai lettori l’offerta a tempo di Amazon che propone TP-Link Mercusys MT110 al suo prezzo minimo storico. È la saponetta Wi-Fi che si collega alle reti 4G/LTE per condividere la connessione con tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer desktop e laptop e così via. Si tratta della soluzione ideale per chi viaggia molto.

TP-Link Mercusys MT110 è in offerta su Amazon

Lo puoi utilizzare, ad esempio, per navigare o per lavorare ovunque ti trovi, anche in movimento, senza doverti collegare a reti pubbliche e non sicure. Integra infatti una batteria ricaricabile da 2.200 mAh con autonomia elevata. Il network creato arriva a una velocità di 150 Mbps in download e a 50 Mbps in upload, per prestazioni senza compromessi (è adatto anche allo streaming, ma occhio al consumo del traffico dati). Non richiede configurazioni: una volta inserita la scheda nano SIM fornita dal proprio operatore è subito pronto. Trovi tutte le altre informazioni raccolte nella descrizione completa.

Approfitta della consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. Se decidi di comprarlo adesso, arriverà a casa tua entro 24 ore al massimo. È venduto e spedito da Amazon senza intermediari. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.

Lo sconto è applicato in automatico e, come già scritto in apertura, ti permette di acquistare la saponetta Wi-Fi di TP-Link (modello TP-Link Mercusys MT110) al prezzo finale di soli 29,99 euro. Tieni in considerazione che trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.