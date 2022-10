Come vedere Sassuolo-Inter in streaming (Serie A)

Sassuolo-Inter è una sfida già determinante per definire le ambizioni delle due squadre. I neroverdi e i nerazzurri si trovano appaiati a pari punti in classifica, appena fuori dalle posizioni utili per ottenere un piazzamento nell’Europa che conta. Un match che si prospetta piuttosto equilibrato, dall’esito tutt’altro che scontato. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 15:00 di sabato 8 ottobre.

Sassuolo-Inter (Serie A): guardala in diretta streaming

Per vedere la partita in streaming puoi collegarti alla diretta su DAZN, dove l’incontro è anticipato da un ricco pre-partita trasmesso dal Mapei Stadium. La telecronaca è affidata alla voce di Stefano Borghi, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico. In alternativa, la piattaforma è accessibile anche da Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

Sono queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai due mister con l’obiettivo comune di dare la caccia ai tre punti in palio. Tra le assenze pesanti per Inzaghi figurano ancora Lukaku e Brozovic, entrambi fermi in infermeria per i rispettivi infortuni.

Sassuolo: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Thorstvedt, Lopez, Frattesi, Ceide, Pinamonti, Laurentié;

Inter: Handanovic, Skriniar, Bastoni, Acerbi, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Asllani, Dimarco, Martinez, Dzeko.

