Come vedere Sassuolo-Lazio in streaming

Sassuolo-Lazio è il match che va in scena all’ora di pranzo, nella domenica della giornata 18 di Serie A. Ai due mister, Dionisi e Sarri, il compito di trovare la chiave giusta per scardinare la difesa avversaria e allungare le mani su tre punti importanti per entrambe le squadre.

Sassuolo-Lazio: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca affidata a Dario Mastroianni, affiancato nel commento tecnico da Fabio Bazzani. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno del Mapei Stadium alle ore 12:30 di domenica 15 gennaio.

Il Sassuolo ha assoluto bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione: è al sedicesimo posto con 16 punti, uno in più dello Spezia. La Lazio, invece, è in quinta posizione con 31 punti, gli stessi di Atalanta e Roma, intenzionata a recuperare il gap che la vede momentaneamente fuori dalla lotta per la Champions.

Negli scontri precedenti, i padroni di casa hanno vinto 5 volte e perso altre 10 occasioni, 3 i pareggi. Di seguito le probabili formazioni schierate da Dionisi e Sarri al fischio d’inizio.

Sassuolo: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Henrique, Traoré, Berardi, Pinamonti, Laurienté;

Lazio: Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Sassuolo-Lazio può essere seguita in diretta streaming e con telecronaca in italiano anche dall’estero, senza difficoltà. Non bisogna far altro che accedere alla piattaforma mediante NordVPN (oggi in forte sconto). Così facendo, all’utente è assegnato l’indirizzo IP di un server localizzato geograficamente nel nostro paese e utile alla visione.

