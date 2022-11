Come vedere Sassuolo-Roma in streaming (Serie A)

Sassuolo-Roma, in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è la sfida tra i neroverdi allenati da Dionisi, a caccia di punti preziosi, e i giallorossi di Mourinho desiderosi di rimanere agganciati alla parte più alta della classifica. Entrambe le squadre sono uscite sconfitte dall’ultimo turno di campionato, un motivo in più per puntare alla vittoria. L’arbitro fischierà il calcio d’inizio alle ore 18:30 di mercoledì 9 novembre.

Sassuolo-Roma: guarda la partita in diretta streaming

Chi lo desidera, può seguire la partita in diretta streaming su DAZN con telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Simone Tiribocchi. Volendo è possibile guardarla anche con Sky Q e con l’offerta di TIMVISION.

Attualmente, i neroverdi di Dionisi occupano la tredicesima posizione in classifica con 15 punti, mentre i giallorossi di Mourinho si trovano al sesto posto a 25 punti, gli stessi della Juventus. Entrambe le squadre hanno intenzione di uscire dal match con il bottino in tasca, così da affrontare al meglio l’ultima gara prima del lungo stop per i mondiali. Di seguito, le probabili formazioni impegnate sul terreno di gioco fin dall’inizio.

Sassuolo: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Traoré, Pinamonti, Laurienté;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

Nessun problema nemmeno per chi si trova all’estero. La visione con telecronaca nella nostra lingua è accessibile semplicemente connettendosi alla piattaforma attraverso NordVPN (oggi al 63% di sconto). Così facendo, si ottiene un indirizzo IP localizzato in Italia.

