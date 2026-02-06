 Satelliti russi hanno intercettato le comunicazioni europee
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Satelliti russi hanno intercettato le comunicazioni europee

Secondo le autorità, due satelliti spia russi hanno intercettano le comunicazioni inviate dalla Terra verso 17 satelliti europei a partire dal 2023.
Satelliti russi hanno intercettato le comunicazioni europee
Sicurezza Telecomunicazioni
Secondo le autorità, due satelliti spia russi hanno intercettano le comunicazioni inviate dalla Terra verso 17 satelliti europei a partire dal 2023.
Google AI Studio

Sembra la trama di un film di James Bond o di Mission Impossible, invece è tutto vero. Due satelliti spia russi hanno intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei. Secondo gli esperti di sicurezza, il Cremlino potrebbe teoricamente modificare la loro traiettoria e farli scontrare tra loro. Simili attacchi informatici sono molto frequenti sulla Terra, ma in futuro lo spionaggio avverrà anche nello spazio.

Luch-1 e Luch-2, satelliti spia russi

Dall’inizio della guerra in Ucraina, i satelliti russi Luch-1 e Luch-2 hanno “seguito” diversi satelliti europei che si trovano in orbita geostazionaria. Le autorità spaziali (civili e militari) hanno notato diverse manovre sospette. Luch-2 ha avvicinato almeno 17 satelliti europei dal 2023.

Secondo un funzionario dell’intelligence europea, i due satelliti russi sono stati posizionati all’interno dello stretto cono di trasmissione dati provenienti dalle stazioni terrestri. Varie informazioni sensibili, tra cui i dati di comando per i satelliti, non sono cifrate. I satelliti sono quindi vulnerabili alle interferenze o alla distruzione, se i russi intercettano questi comandi.

La Russia ha un avanzato programma di spionaggio spaziale. I satelliti Luch potrebbero intercettare i comandi inviati per la modifica dell’orbita, modificarli e accendere i propulsori per spingere i satelliti verso lo spazio profondo o la Terra. Le reti satellitari sono il tallone d’Achille delle comunicazioni. Un eventuale attacco informatico potrebbe paralizzare intere nazioni.

La maggioranza dei satelliti europei avvicinati da quelli russi sono utilizzati per le trasmissioni TV, ma alcuni servono per le comunicazioni militari. Luch-2 si trova attualmente “vicino” al satellite Intelsat 39 che fornisce copertura Internet in Europa, Africa e Asia dal 2019.

In base alle ultime osservazioni, Luch-1 non è più funzionante. La Russia ha recentemente lanciato altri due satelliti (Cosmos 2589 e Cosmos 2590) con capacità simili a quelle di Luch-1 e Luch-2. Molte aziende hanno pianificato il lancio di satelliti data center. Oltre ai problemi noti dovranno considerare anche le attività di spionaggio.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 6 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La Sapienza torna online: sembra confermata la matrice russa

La Sapienza torna online: sembra confermata la matrice russa
Utenti Flickr, attenzione a questo furto di dati

Utenti Flickr, attenzione a questo furto di dati
Lockdown Mode: protezione contro gli agenti dell'FBI

Lockdown Mode: protezione contro gli agenti dell'FBI
Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice

Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice
La Sapienza torna online: sembra confermata la matrice russa

La Sapienza torna online: sembra confermata la matrice russa
Utenti Flickr, attenzione a questo furto di dati

Utenti Flickr, attenzione a questo furto di dati
Lockdown Mode: protezione contro gli agenti dell'FBI

Lockdown Mode: protezione contro gli agenti dell'FBI
Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice

Nuova offerta per NordVPN: prezzo mai visto per la VPN con questo codice
Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 feb 2026
Link copiato negli appunti