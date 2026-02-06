Satelliti russi hanno intercettato le comunicazioni europee

Sembra la trama di un film di James Bond o di Mission Impossible, invece è tutto vero. Due satelliti spia russi hanno intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei. Secondo gli esperti di sicurezza, il Cremlino potrebbe teoricamente modificare la loro traiettoria e farli scontrare tra loro. Simili attacchi informatici sono molto frequenti sulla Terra, ma in futuro lo spionaggio avverrà anche nello spazio.

Luch-1 e Luch-2, satelliti spia russi

Dall’inizio della guerra in Ucraina, i satelliti russi Luch-1 e Luch-2 hanno “seguito” diversi satelliti europei che si trovano in orbita geostazionaria. Le autorità spaziali (civili e militari) hanno notato diverse manovre sospette. Luch-2 ha avvicinato almeno 17 satelliti europei dal 2023.

Secondo un funzionario dell’intelligence europea, i due satelliti russi sono stati posizionati all’interno dello stretto cono di trasmissione dati provenienti dalle stazioni terrestri. Varie informazioni sensibili, tra cui i dati di comando per i satelliti, non sono cifrate. I satelliti sono quindi vulnerabili alle interferenze o alla distruzione, se i russi intercettano questi comandi.

La Russia ha un avanzato programma di spionaggio spaziale. I satelliti Luch potrebbero intercettare i comandi inviati per la modifica dell’orbita, modificarli e accendere i propulsori per spingere i satelliti verso lo spazio profondo o la Terra. Le reti satellitari sono il tallone d’Achille delle comunicazioni. Un eventuale attacco informatico potrebbe paralizzare intere nazioni.

La maggioranza dei satelliti europei avvicinati da quelli russi sono utilizzati per le trasmissioni TV, ma alcuni servono per le comunicazioni militari. Luch-2 si trova attualmente “vicino” al satellite Intelsat 39 che fornisce copertura Internet in Europa, Africa e Asia dal 2019.

In base alle ultime osservazioni, Luch-1 non è più funzionante. La Russia ha recentemente lanciato altri due satelliti (Cosmos 2589 e Cosmos 2590) con capacità simili a quelle di Luch-1 e Luch-2. Molte aziende hanno pianificato il lancio di satelliti data center. Oltre ai problemi noti dovranno considerare anche le attività di spionaggio.