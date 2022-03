Satelliti Starlink usati anche per guidare i droni

Grazie a Starlink, molti cittadini ucraini possono accedere ad Internet attraverso una connessione satellitare. Finora sono stati consegnati oltre 5.000 terminali e altri sono in arrivo. Il servizio viene utilizzato anche da una unità speciale delle forze armate per guidare i droni. Intanto la costellazione diventa sempre più grande. Nel fine settimana sono stati lanciati altri 53 satelliti.

In seguito all’invasione russa sono state segnalate diverse interruzioni delle connessioni Internet terrestri. Il Ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov ha chiesto quindi l’aiuto di Elon Musk. Pochi giorni dopo è stato attivato il servizio Starlink in Ucraina e consegnate numerose antenne. Gli utenti e lo stesso Ministro hanno confermato che la velocità di connessione è eccellente.

Finora sono stati consegnati oltre 5.000 terminali, alcuni dei quali arrivano da altri paesi europei che li avevamo acquistati. Elon Musk ha inoltre chiesto ai dipendenti di Tesla di aiutare SpaceX ad incrementare la produzione. Un team si occupa dell’assemblaggio e fornitura dei noti sistemi di storage Powerwall.

I militari ucraini hanno confermato che la connessione satellitare di Starlink viene utilizzata dall’unità speciale Aerorozvidka per guidare i droni R18 e PD-1. Durante oltre 300 missioni al giorno sono state individuate le posizioni di veicoli russi. I droni hanno quindi volato di notte per sganciare bombe da 5 Kg sui carri armati.

Aerorozvidka most sophisticated drones are connected using Starlink, a system donated by Elon Musk that uses satellites in a low orbit to enable “high data rate” activities https://t.co/1fa8xfdPsU

— The Times (@thetimes) March 18, 2022