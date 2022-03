Starlink in Ucraina: Elon Musk consiglia prudenza

Dopo aver ricevuto una richiesta dal Ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov, Elon Musk ha inviato in Ucraina nuovi terminali per il collegamento ai satelliti Starlink. Il CEO di SpaceX ha consigliato però di prestare attenzione perché il segnale potrebbe essere tracciato dai russi.

Le antenne possono essere rilevate

Le infrastrutture di telecomunicazione sono tra i bersagli dei militari russi. L’obiettivo è impedire al governo ucraino la diffusione delle notizie sulla guerra e ai cittadini di trovare online informazioni affidabili. Dato che in alcune città è stato rallentato o bloccato l’accesso ad Internet tramite reti terrestri, il Ministro per la Trasformazione Digitale aveva chiesto aiuto ad Elon Musk. Il servizio di Starlink è stato quindi attivato in Ucraina e sono arrivati nuovi terminali.

Diversi esperti di sicurezza hanno evidenziato i rischi derivanti dall’uso di una connessione satellitare. I russi potrebbero individuare la provenienza del segnale e usarlo come riferimento per il lancio di missili. Musk quindi suggerito di prestare molta attenzione. La connessione dovrebbe essere attivata solo quando necessario e l’antenna deve essere posizionata il più lontano possibile dalle persone.

Turn on Starlink only when needed and place antenna away as far away from people as possible — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Musk ha consigliato inoltre di camuffare l’antenna per evitare i riflessi di luce (ad esempio usando una verniciatura specifica). Il Ministro ha successivamente chiesto una soluzione per fornire alimentazione ai terminali in caso di interruzione di corrente, ipotizzando l’uso di generatori. Musk ha invece suggerito di installare pannelli solari e batterie per evitare l’emissione di calore e fumo che possono essere individuati dai russi.

Solar panels + battery pack better than generator, as no heat signature or smoke & doesn’t run out of fuel — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2022

Musk ha inoltre comunicato che il nuovo aggiornamento software permette di ridurre i consumi, quindi è possibile alimentare l’antenna con un accendisigari per auto. È stato anche attivato il roaming mobile per consentire la ricezione del segnale in movimento.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter. Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Musk infine risposto ironicamente all’ennesimo sproloquio di Dmitry Rogozin (capo di Roscosmos):

Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages – bad weather perhaps? – so SpaceX is helping fix it — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

Intanto, la costellazione Starlink continua a crescere. Ieri sono stati lanciati altri 47 satelliti dal Kennedy Space Center in Florida.