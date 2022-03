Elon Musk: Starlink non bloccherà i media russi

Molte Big Tech occidentali hanno bloccato gli account e rimosso o penalizzato i contenuti pubblicati da RT e Sputnik. La decisione è stata presa autonomamente o in seguito alla richiesta dell’Unione europea. Elon Musk ha invece scelto di essere neutrale: Starlink non bloccherà l’accesso al servizio da parte dei media di stato russi.

Elon Musk crede nella libertà di parola

In diverse città ucraine non è più disponibile una connessione ad Internet, in quanto i militari russi hanno attaccato le reti di telecomunicazione. Dopo aver ricevuto un’esplicita richiesta dal Ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov, Elon Musk ha attivato il servizio Starlink in Ucraina e inviato numerosi terminali. Successivamente ha fornito alcuni suggerimenti per evitare il tracciamento del segnale.

Alcuni governi (non l’Ucraina) hanno chiesto a Starlink di bloccare l’accesso alla rete satellitare ai media di stato russi. Elon Musk ha comunicato su Twitter che non lo farà, se non sotto minaccia delle armi. Il CEO di SpaceX si dichiara un “assolutista della libertà di parola“.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

In pratica, lo stesso servizio che permette ai cittadini di rimanere aggiornati sugli eventi potrà essere utilizzato liberamente dai media di stato russi per diffondere la loro verità (spesso falsa) sull’invasione (che il governo definisce “operazione militare speciale“). Elon Musk ha aggiunto che SpaceX si occuperà prioritariamente della cyberdifesa e del disturbo del segnale. Ciò causerà un leggero ritardo sul lancio di Starship e dei satelliti Starlink di seconda generazione.

Il Ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov ha recentemente lanciato un nuovo appello, chiedendo ad Apple e Google di bloccare l’accesso agli store iOS e Android in Russia. Ovviamente a subirne le conseguenze sarebbero ancora una volta i cittadini, come già avvenuto con Apple Pay e Google Pay.