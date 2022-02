SpaceX Starship: FAA posticipa la decisione a marzo

La FAA (Federal Aviation Administration) ha comunicato che la decisione finale in merito all’uso della Starbase di Boca Chica (Texas) verrà presa entro il 28 marzo 2022. SpaceX dovrà quindi attendere un mese in più rispetto alla precedente scadenza per ottenere la licenza che consente di effettuare i lanci dello Starship.

SpaceX aspetta o valuta il piano B?

Durante la recente conferenza stampa, Elon Musk aveva comunicato che SpaceX attende l’autorizzazione dalla FAA per poter effettuare il primo volo orbitale. L’agenzia federale statunitense aveva già posticipato la decisione dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022. Nella pagina del progetto è scritto che sono arrivate oltre 19.000 commenti pubblici sulla bozza della valutazione ambientale programmatica.

Prima di rilasciare la licenza, la FAA deve verificare l’impatto dei lanci sull’ambiente, le specie protette, la viabilità locale, i residenti e altro. Eventualmente potrebbe avviare un’indagine più approfondita che durerebbe richiedere anni, mandando a monte il piano di SpaceX.

L’azienda di Elon Musk ha tuttavia un piano B, ovvero lanciare lo Starship da Cape Canaveral in Florida. Anche in questo caso, il primo volo orbitale verrebbe ritardato (fino a otto mesi) perché SpaceX dovrà prima costruire la torre di lancio. Fortunatamente è stata già ottenuta la licenza ambientale.

Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla FAA, l’azienda comunicherà una data precisa. Un volo sullo Starship è stato prenotato dal miliardario Jared Isaacman per la terza missione del programma Polaris. Il veicolo spaziale, montato sul razzo Super Heavy, verrà utilizzato per i viaggi sulla Luna e su Marte, come si può vedere nel video.