SpaceX: ecco come andremo su Marte [VIDEO]

Ci andremo, perché ci andremo. Non sappiamo ancora esattamente quando e forse non sappiamo nemmeno esattamente il perché, se non perché è possibile e dunque va tentato. Non sappiamo come, ma iniziamo ad intuirlo e SpaceX vuole fissarsi fin da ora nel nostro immaginario. Perché sì, andremo su Marte presto o tardi. Andremo per arrivarci, ma ci torneremo per restarci. La colonizzazione non si vede ma è già iniziata perché nasce nel momento stesso in cui iniziamo ad immaginarla e progettarla.

Andremo su Marte, così

Prenditi dunque 5 minuti del tuo tempo. Isolati e predisponi la tua mente a questo rapido ed incredibile sogno. Chiudi le altre finestre del browser. Spegni Skype, disattiva le notifiche di WhatsApp. Indossa gli auricolari, se puoi. E immagina: