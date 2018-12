Satispay strizza l'occhio a influencer e creativi

Nuova iniziativa lanciata oggi da Satispay, team tutto italiano che fin dalla sua nascita ha sempre dimostrato un’attenzione particolare nei confronti del Web e delle dinamiche che lo interessano: il programma Satispay for Creator è indirizzato a tutti coloro che desiderano monetizzare la loro attività online, siano essi influencer o creativi, attraverso la raccolta di donazioni o la vendita di prodotti, contenuti, consulenze, servizi e così via.

Satispay for Creator

Uno dei principali vantaggi, stando a quanto si legge nel comunicato di presentazione, è costituito dalla totale assenza di costi per attivazione, recesso, canone mensile e deposito incassi sul conto corrente. In seguito alla registrazione si ottiene un link personalizzato da distribuire attraverso i propri canali (social, sito Web, blog ecc.), così da poter ricevere il denaro dai fan e dei membri della community, ad esempio per l’acquisto di una nuova attrezzatura o per la realizzazione di nuovi contenuti. Questi gli step da seguire, da parte di chi è interessato, per aderire al programma Satispay for Creator.

Iscriversi gratuitamente a Satispay Business;

accedere al Pannello di Controllo e creare un Negozio Online;

pubblicare il link personalizzato ottenuto;

comunicare a fan e follower la possibilità di effettuare donazioni.

La transazione potrà essere portata a termine direttamente all’interno dell’applicazione mobile installata sullo smartphone. Per quanto concerne la vendita, il team di Satispay mette a disposizione plugin per i siti di e-commerce e API per l’integrazione nelle app. Così Massimiliano Scrigner, Marketing e Business Intelligence del team, descrive l’iniziativa.

… secondo i dati Nielsen, gli ascoltatori di podcast in Italia sono più che triplicati negli ultimi tre anni, ad indicare un aumento di interesse degli italiani anche per contenuti audio. Con Satispay for Creator abbiamo quindi pensato di lanciare un programma rivolto a Creator che distribuiscono i loro contenuti in formato podcast o su canali come YouTube, Instagram o Twitch.

È solo l’ultima delle novità che nel corso di quest’anno ha interessato Satispay: l’app ha esteso il proprio raggio d’azione ben oltre i confini degli acquisti in negozio e dello scambio di denaro tra utenti, arrivando a consentire ad esempio di mettere da parte un gruzzolo per le spese straordinarie con la funzionalità Risparmi, di pagare il bollo auto e di effettuare donazioni (al momento solo a favore della Fondazione Telethon).