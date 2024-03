Satispay ti da il 2% di cashback sui buoni regalo Amazon

Satispay è l’alternativa tutta Italiana a PayPal, che ti consente di pagare presso i negozi senza la necessità di tirare fuori dal tuo portafoglio carte o contanti: ti basta un tocco sul tuo smartphone e il gioco è fatto! Alla stessa maniera rende tutto più semplice anche per quanto riguarda l’invio e la ricezione di denaro tra amici e conoscenti, basta avere il loro numero in rubrica! Inoltre più spendi e più risparmi, grazie al cashback incluso che va direttamente nel tuo risparmio. E lo stesso vale per i buoni Amazon.

Ma scopriamo come funziona nel dettaglio!

Satispay: come funziona

Satispay è un’applicazione mobile che ti permette di:

Pagare nei negozi: dimentica il portafoglio! Con Satispay, puoi pagare direttamente dal tuo cellulare in modo rapido e sicuro. Basta un tocco per effettuare il pagamento.

Scambiare denaro con gli amici: dividi il conto della cena o rimborsa un amico senza problemi. Lo fai istantaneamente, senza commissioni.

Acquistare servizi: prenota un taxi, acquista biglietti per il cinema o ricarica il tuo abbonamento al trasporto pubblico. La piattaforma ti offre un mondo di servizi a portata di app.

Risparmiare in modo smart: monitora le tue spese, imposta obiettivi di risparmio e ricevi notifiche quando raggiungi i tuoi traguardi finanziari.

Inoltre col cashback incluso puoi risparmiare su ogni tua spesa, che si tratti di una cena al ristorante, una pizza o un qualsiasi acquisto. Tutto quello che accumuli va dritto nel tuo saldo, per essere riutilizzato su qualsiasi altra tipologia di spesa.

Ma non finisce qui, perché il cashback include anche i buoni regali Amazon acquistati tramite Satispay! Ti basta andare nella sezione “Servizi” dell’app, selezionando il buono Amazon e inserendo l’importo, per poi toccare su “Acquista” per procedere.

Come funziona

Per aprire un account, non devi far altro che scaricare l’app da PlayStore o AppStore, avviando la procedura di registrazione una volta aperta. Inserisci i dati personali, incluso il tuo numero, e collega il tuo metodo di pagamento, come una carta di credito o un conto bancario. Fatto ciò, puoi da subito iniziare a pagare per inviare denaro ai tuoi contatti o tramite codice QR, presso i negozi.

Semplifica i tuoi pagamenti e iscriviti ora a Satispay!