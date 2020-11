Saturimetri, a la migliore offerta non è la migliore

Al termine di una settimana di offerte di avvicinamento al Black Friday in cui i saturimetri sono stati tra gli oggetti più cercati per sposare tanto una esigenza sanitaria quanto l’opportunità di un risparmio, appare chiaro come una delle caratteristiche più importanti degli sconti presentati sia il tempo di consegna. Inutile spendere pochi euro in meno, insomma, se poi bisogna aspettare settimane un device che dovrebbe essere invece immediatamente disponibile per poter monitorare la propria salute.

Saturimetri: occhio ai tempi di consegna

Ecco perché la miglior offerta disponibile su Amazon in queste ore non è più in realtà la miglior offerta. Da ore, infatti, uno dei saturimetri (o pulsossimetri che dir si voglia) più cercati è questo, poiché in offerta speciale con sconto del 60% e “disponibile” quindi per soli 15,99 euro. In realtà la forte richiesta ha fatto sì che ora la disponibilità sia soltanto dal 17 dicembre in poi e sia destinata ad allungarsi ulteriormente: c’è il rischio serio di acquistare oggi e ricevere il saturimetro ormai a gennaio.

Meglio, quindi, valutare altre soluzioni.

Eccone le migliori alternative disponibili al momento, ma prima di effettuare l’acquisto si consiglia di verificare tanto il prezzo quanto i tempi di consegna poiché potrebbero mutare fortemente nel giro di poche ore.

Saturimetro ROVA, scontato del 18% con prezzo pari a 26,99 euro (ma con applicazione di coupon il prezzo finale scende a 23,99 euro );

); Saturimetro AI-Tech, scontato del 26%, con prezzo che scende a 19,99 euro (ma con applicazione di coupon il prezzo finale scende a 17,99 euro );

); Saturimetro AUA multifunzione, 15,88 euro.

Un occhio al prezzo e uno ai tempi di consegna, insomma, per poter avere quanto prima entrambi gli occhi sui valori di monitoraggio qualora qualche sintomo dovesse bussare alla porta e rovinare lo spirito del Natale al termine di una annata tanto infausta.