Saturimetri in offerta: sconti, prezzi e dogane

Quanto costa un saturimetro? La domanda è lecita visto che si trovano online con prezzi molto variegati e soggetti a continue offerte sia per sfruttare l’attuale sensibilità del mercato nei confronti di questo strumento, sia per inserirsi nell’onda lunga degli sconti del Black Friday. Una risposta esatta non c’è, dunque, anche in virtù delle forti mutazioni che il prezzo medio ha avuto negli ultimi mesi. In queste ore c’è però una serie di modelli in offerta su Amazon a prezzi quali 15,99 euro e la sensazione è che possa essere questo un buon prezzo per potersi accaparrare il dispositivo.

Intoppi sul percorso

Nelle settimane scorse abbiamo visto da vicino come il mercato dei saturimetri/pulsossimetri abbia vissuto una importante impennata online, scendendo anche sotto i 10 euro di costo per singola unità all’interno di una corsa allo sconto che è diventata probabilmente eccessivamente tesa. Tuttavia abbiamo avuto più testimonianze di dispositivi fermi in dogana o mai arrivati a destinazione, quindi oggetto di reso nel giro di pochi giorni. I motivi stanno nel fatto che trattasi spesso di dispositivi di importazione, non sempre già disponibili in magazzini italiani e con tempi di arrivo troppo lunghi e troppo incerti. Trattandosi di un dispositivo utile per il monitoraggio della propria salute, tuttavia, la certezza della spedizione rappresenta un elemento importante e la corsa allo sconto (quando in ballo ci sono pochi euro di investimento) è qualcosa che dovrebbe pertanto pesare meno rispetto ad altri device.

Il saturimetro AFAC disponibile in questo momento per 15,99 euro sembra poter essere quindi una valida soluzione, con prezzo calmierato (sebbene la percentuale di sconto del 60% si riferisca ad un prezzo di punta e non a quello medio reale, ben più basso) con recensioni del tutto valide sia sul device che sul servizio di spedizione e assistenza del venditore.

Se si cerca un saturimetro con spedizione rapida e certa, insomma, il prezzo è quello giusto. Per risparmiare un paio di euro si va invece ad imbattere il soluzioni di altra caratura e con il rischio di imbattere in quegli intoppi logistici di cui abbiamo avuto segnalazione in queste settimane.