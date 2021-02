Saturimetro, mascherine, termometro: sconti e prudenza

Tra le offerte odierne di Amazon spunta un nuovo colpo al ribasso (per poche ore) sul mondo dei saturimetri. Il saturimetro AFAC, infatti, gode del 35% di sconto e raggiunge così il prezzo di 16,99 euro, ossia il miglior prezzo mai raggiunto fino ad oggi e, soprattutto, il miglior prezzo del momento per accaparrarsi un dispositivo che misuri la saturazione del sangue.

Saturimetro, ecco il miglior prezzo

Come noto questo tipo di dispositivi è utile per tenere sotto controllo la piena efficienza polmonare: qualora il saturimetro indichi risultati in calo, infatti, potrebbe significare l’inizio di una decadenza nelle capacità di respirazione, portando così verso diagnosi più precise e repentine al fine di evitare problemi maggiori in seguito. Grazie a questi dispositivi i medici di base possono verificare da remoto lo stato di salute, consigliando le migliori terapie in caso di avvenuto contagio.

Mentre gli ottimisti guardano ai tempi del vaccino, i pessimisti snocciolano il conto alla rovescia per l’ennesima ondata di contagi. La triste verità è che entrambi hanno ragione: saranno i vaccini a toglierci da questa situazione, ma i comportamenti tenuti nelle scorse settimane ci stanno precipitando in quella che sembra palesarsi come una nuova ondata, spinta peraltro dal moltiplicarsi di varianti ancor più contagiose. Non è dunque il momento di perdersi in chiacchiere tra chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi piange quello vuoto: serve il pragmatismo della cautela.

L’arrivo di una nuova ondata apre dunque alla necessità di portare in casa quanto necessario per stare al sicuro: una fornitura di mascherine per ogni evenienza (qui lo sconto del 50%), un termometro per il monitoraggio quotidiano (qui lo sconto del 15%) e un saturimetro per ogni emergenza. Poi arriverà il vaccino, ma le notizie sono quelle che conosciamo: ci aspettano mesi di tensione, tra zone arancio che tornano, zone rosse che emergono ed il dovere di rafforzare la propria capacità emotiva nella direzione di ulteriore cautela.