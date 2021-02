Un oggetto che non può mancare in ogni casa in questo periodo, il saturimetro e pulsossimetro può tornare utile per monitorare quotidianamente lo stato di salute: oggi proponiamo quello del marchio GoEco in vendita su eBay al prezzo di 14,90 euro oppure su Amazon al prezzo di 11,79 euro.

Saturimetro-pulsossimetro a poco prezzo, le occasioni di oggi

Si tratta di un dispositivo multifunzione che svolge sia la lettura del battito cardiaco sia quella del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, in pochi secondi e semplicemente inserendovi un dito. Può eventualmente anche essere impiegato per l’analisi della qualità del sonno. È estremamente semplice da utilizzare con un solo pulsante che si occupa di tutto e le informazioni vengono mostrate su un comodo display OLED a due colori.

L’alimentazione avviene con tre batterie di tipo AAA (non incluse). Tutto questo su eBay al prezzo di 14,90 euro oppure su Amazon al prezzo di 11,79 euro. In entrambi i casi la disponibilità è immediata e la spedizione gratuita con consegna a domicilio. Ognuno scelga il negozio o l’offerta che più lo aggrada.