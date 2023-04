Sblocca ChatGPT in Italia con NordVPN: testata al 100%

Dopo il blocco di ChatGPT in Italia si sente spesso parlare di soluzioni per accedervi nonostante le restrizioni. Tra le varie proposte la più gettonata è l’utilizzo di una VPN. Attenzione però perché non tutti i provider garantiscono la stessa efficacia. Se vuoi essere sicuro di poter utilizzare il software di OpenAI sempre e ovunque devi affidarti a NordVPN, oggi al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Evita le brutte sorprese come messaggi simili a quello nell’immagine riportata qui sotto. Con NordVPN “Access denied” sarà solo un lontano ricordo. Questo perché, grazie ai suoi server, è tra le poche che riesce ad aggirare un sistema di blocco sofisticato, simile a quello adoperato da Netflix per fermare l’accesso ai contenuti italiani dall’estero in territorio extra Unione Europea.

Ecco perché non puoi utilizzare una VPN qualsiasi, ma devi affidarti a chi lavora costantemente per aggiornare la propria rete di server così da rendere inefficaci tutti i tipi di blocco dovuti alla georestrizione di ChatGPT in Italia. Solo così installi sui tuoi dispositivi un provider 100% efficace.

ChatGPT: NordVPN ti assicura l’accesso anche dall’Italia

NordVPN è la VPN con una rete di server enorme. Sono oltre 5.600 posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Esperti in cybersicurezza e libertà di navigazione li aggiornano costantemente per permetterti di aggirare qualsiasi blocco, anche quello di ChatGPT che, secondo gli ultimi dati, è il più ostico. Attiva subito questa VPN al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

In aggiunta avrai un sistema di difesa professionale contro qualsiasi attacco malevolo proveniente dal web. Ogni volta che ti connetti a internet ti viene fornito un Indirizzo IP differente dal tuo. Inoltre, la tua connessione dati viene incanalata in un tunnel crittografato per rendere i dati personali illeggibili a terzi.

Addirittura, puoi cambiare la tua posizione virtuale tutte le volte che vuoi selezionando uno dei tantissimi server disponibili e sparsi in tutto il mondo. Così avrai accesso sicuro a quei contenuti soggetti a georestrizioni, proprio come ChatGPT. Evita il rischio dell’IP blacklisting grazie a NordVPN che gestisce personalmente tutti i suoi server, risultando così la scelta più sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.