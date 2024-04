SBLOCCA le prestazioni TOP su Nintendo Switch con controller PRO (50€)

Avere un controller tra le mani che replichi l’esperienza che trovi sulle altre console non è scontato. Se hai una Nintendo Switch e dei giochi dove viene richiesta velocità e molto manualità, l’impugnatura dei JoyCon che ti viene fornita con la console potrebbe non essere comodissima. Per questo motivo ti segnalo il Controller Pro originale di Nintendo, un gioiellino.

Ora in promozione su Amazon lo puoi acquistare con sconto del 15%, il che non è male. Approfittane al volo per completare l’acquisto con appena 50,99€ e avere a disposizione una risorsa in più.

Controller Pro per Nintendo Switch, giocare diventa più comodo

È come avere in mano un controller dell’Xbox o della PlaysStation. Se sei abituato a quelli, con questo modello ti troverai alla grande. Rende le ore di gioco non solo più comode ma anche le combo e il gameplay più fluido e vincente.

Lo usi con qualsiasi gioco che supporta l’utilizzo del pad senza problemi. Trattandosi di un prodotto originale Nintendo, non hai alcun limite. Anche in termini di movimento hai tutta la libertà del caso visto che è wireless e non ti confina in una posizione con il cavo.

In confezione trovi il cavo di ricarica, conta che con una sessione completa raggiungi le 40 ore di autonomia. Ti faccio sapere che sulla sommità frontale è presente il sensore NFC che ti consente di sbloccare l’utilizzo degli amiibo.

Non perdere tempo e approfitta dello sconto su Amazon per acquistare il tuo Pro Controller firmato Nintendo per Nintendo Switch a soli 50,99€.

