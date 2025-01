Sblocca lo SCONTO sul nuovo Mini PC di GMKtec con Intel N150

Da poco disponibile sul mercato e già in forte sconto: GMKtec G3 Plus è un Mini PC con CPU di ultima generazione e design compatto, versatile e dalle prestazioni elevate. Per approfittarne e metterlo sulla tua scrivania devi solo attivare il coupon che trovi su Amazon. Ha in dotazione caratteristiche adatte alla produttività, ma non solo, anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

GMKtec G3 Plus: le specifiche del nuovo Mini PC

Nel descriverlo, partiamo dal sistema operativo, quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere ogni aggiornamento distribuito. Tra e specifiche tecniche del comparto hardware spicca invece il processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM, SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, quattro porte USB 3.2 Type-A, jack audio e due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella scheda completa.

È venduto dallo store ufficiale di GMKtec sull’e-commerce e spedito da Amazon: se lo ordini adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione un cavo HDMI e il manuale utente.

Ricapitolando, devi solo attivare il coupon per sbloccare il forte sconto e acquistare G3 Plus al prezzo finale di 149 euro (invece di 209 euro). Si tratta di una spesa davvero contenuta, tenendo in considerazione le caratteristiche del Mini PC, il suo design curato nei minimi dettagli e quanto potrà tornare utile nel quotidiano.