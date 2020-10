Scala telescopica: quando l'innovazione è nel concept

Non sempre l’innovazione è giocoforza digitale: per certe utilità è sufficiente l’intelligenza di un design che sappia risolvere il problema con semplicità, basso costo, scarso ingombro. L’innovazione sta nel concept e nella capacità di cercare la soluzione giusta senza affidarsi in modo inerte a quel che siamo soliti avere nelle case o negli scantinati. Ci penseranno gli sconti a creare la giusta vetrina, come nel caso della scala telescopica WolfWise: un oggetto intelligente, in grado di risolvere molti problemi.

Scala telescopica, zero ingombro

Non solo costa poco, non solo è in sconto (dal 15 al 30% in base alla misura) per poche ore e fino ad esaurimento scorte: la scala occupa pochissimo spazio pur sviluppando una importante altezza, tale da consentire lo svolgimento dei più comuni lavori di casa o semplici manutenzioni in ufficio. La struttura è in lega di alluminio (estremamente resistente e leggera), in grado di arrivare ben oltre i 3 metri di altezza e strutturata per poter essere ritirata in uno spazio minimo.

Ogni scalino ha un blocco manuale, potendo così regolare l’altezza con facilità durante il suo sviluppo. La scala è in grado di reggere pesi fino a 150Kg. Quando una scala è questione di piccole utilità quotidiane, questa è chiaramente la soluzione ideale. Queste le altezze disponibili: