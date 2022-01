Scambio dati UE-USA: Google chiede intervento urgente

Il garante della privacy austriaco ha stabilito che Google Analytics non rispetta il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto i dati raccolti dal servizio vengono inviati a server negli Stati Uniti. In base alla sentenza Schrems II, il trasferimento è vietato. Dopo aver spiegato che Google Analytics rispetta la privacy, l'azienda di Mountain View ha chiesto l'intervento urgente della politica.

Serve un nuovo accordo sullo scambio dei dati

Google sottolinea che lo scambio dei dati è necessario per poter utilizzare i servizi online. Solo attraverso lo scambio dei dati è possibile svolgere diverse attività, come shopping, collaborazione in ufficio o gestione dei clienti. Spostare tutti i server non è una soluzione praticabile, quindi è urgente la sottoscrizione di un nuovo accordo tra Europa e Stati Uniti, dopo che la Corte di Giustizia europea ha dichiarato invalido il Privacy Shield.

Il garante della privacy austriaco ha stabilito che l'implementazione di Google Analytics da parte di un editore web locale non garantisce un adeguato livello di protezione perché le agenzie statunitensi per la sicurezza nazionale possono accedere ai dati degli utenti. Google ha dichiarato che finora non ha mai ricevuto una richiesta dalle autorità.

La decisione del garante riguarda un singolo caso, ma sono previste analoghe decisioni in altri paesi. C'è quindi il rischio che Google Analytics e altri servizi possano essere considerati illegali in Europa e ciò avrà conseguenze negative per molti editori e piccole aziende.

Europa e Stati Uniti hanno avviato una discussione per trovare un nuovo accordo sullo scambio dei dati, ma al momento non ci sono novità. Google chiede un intervento urgente da parte dei politici per una soluzione che coniughi privacy e supporto all'economia digitale.