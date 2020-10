Scanner portatile di documenti: utile e in super offerta

Siete alla ricerca di uno scanner per documenti che sia funzionale, ma anche poco ingombrante e facilmente trasportabile? Su Amazon è presente una doppia offerta a tempo molto interessante riguardante proprio uno di questi dispositivi.

Scanner CZUR Shine 800 Pro a soli 126,75 euro su Amazon

Stiamo parlando del CZUR Shine 800 Pro progettato per i documenti in formato A4 e per tutti quelli non voluminosi quali ad esempio fatture, cartoline, lettere più piccole del formato A4. Tutti questi, grazie alla velocità di scansione ultra-rapida, possono essere scansionati in meno di un secondo per pagina.

Lo scanner Shine 800 Pro permette di trasformare le pagine scansionate in file modificabili rendendo l’attività di scansione molto simile a quella di editing dei documenti grazie anche al supporto di oltre 180 lingue. Tutto questo è possibile grazie alla telecamera CMOS da 8 MP (3264 x 2448 pixel, 270 DPI) e all’intelligenza artificiale che unisce le funzioni di paginazione intelligente e di ritaglio automatico.

Il design pieghevole fino a 90 gradi dello scanner CZUR Shine 800 Pro e il peso di soli 0,75 Kg lo rendono facilmente trasportabile ovunque voi vogliate e incredibilmente adattabile ad ogni superfici o arredamento domestico o dell’ufficio. Non fatevi scappare questa incredibile doppia offerta lampo su Amazon che vi permettono di portarvi a casa lo scanner Shine 800 Pro al prezzo di 126,75 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino e di un ulteriore 10% sul prezzo scontato tramite un coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.