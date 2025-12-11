Scarica Apple Music e ottieni 3 mesi a meno di 1€

Apple Music è la piattaforma di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di canzoni, senza pubblicità per sempre e la migliore qualità sonora disponibile. Oggi puoi attivarla a un prezzo sorprendente grazie all’ottima offerta limitata disponibile. Ottieni subito 3 mesi a soli 0,99 euro! Si tratta di un’occasione pazzesca. Poi si rinnoverà a soli 10,99 euro al mese, salvo disdetta.

E se hai acquistato un dispositivo idoneo potrai godere di 3 mesi gratis. Invece, se sei uno studente potrai ottenere 1 mese gratis con inclusa anche Apple TV+. Con il piano famiglia puoi condividere Apple Music con altre cinque persone oltre a te e ottieni subito 1 mese gratis. Scegliendo Apple One ottieni tutto in un unico pacchetto 1 mese gratis. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Scegli la soluzione che fa al caso tuo.

Gli oltre 100 milioni di brani ti stanno aspettando su questa incredibile piattaforma. Tutto è senza pubblicità, così che puoi goderti i tuoi contenuti preferiti senza distrazioni o pause che non c’entrano niente con quello che stai ascoltando. Potrai immergerti completamente nell’ascolto e scegliere cosa ascoltare o lasciare che sia l’algoritmo a suggerirti i contenuti che più si addicono ai tuoi gusti e interessi.

Apple Music: 3 mesi di audio top a soli 0,99€

Apple Music non è solo un’infinità di contenuti, ma anche una piattaforma che assicura una qualità audio top. Ottienila subito per 3 mesi a soli 0,99 euro! Si tratta di un’ottima promozione per entrare nel suo mondo e provare la sua qualità. Siamo sicuri che non te ne pentirai.

Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti lasciando che il suono ti avvolga completamente grazie all’Audio Spaziale. La musica arriverà da ogni direzione e, con dispositivi audio compatibili, seguirà anche i tuoi movimenti. Inoltre, potrai goderti molti brani con la definizione Audio Lossless, proprio come l’autore vuole che li ascolti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.