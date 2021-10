Scarica i tuoi video preferiti da YouTube (e non solo) con il downloader iFunia per Mac

Hai presente quel video su YouTube che ti interessa tanto? Quel tutorial, ricetta o semplice filmato divertente che vorresti poter vedere anche quando non è disponibile una connessione internet? Un modo per conservare tutte le nostre clip preferite del web c'è e si chiama iFunia YouTube Downloader, un utile software studiato appositamente per Mac che permette di scaricare, oltre ai video, anche tracce audio da più di 1000 siti web, mantenendo la risoluzione originale. La licenza pro è in vendita a 19,99 dollari: pagamento una tantum per accedere per sempre al programma, limitato ad un solo Mac.

Vediamo tutte le funzioni di iFunia YouTube Downloader. Il suo scopo principale è, ovviamente, quello di scaricare video dalla piattaforma video più vasta del web, mantenendo la qualità originale anche per filmati fino a 8K di risoluzione. Potrai, inoltre, scaricare anche più clip contemporaneamente per risparmiare tempo. In più, con iFunia YouTube Downloader potrai scaricare la traccia audio di qualsiasi filmato. Il software supporta tutti i formati più diffusi, come mp4 e mp3, compatibili con la maggior parte dei dispositivi.

Non solo YouTube: il programma supporta il download da più di 1.000 siti web. Fra questi ci sono Facebook, Yahoo, Dailymotion, Vimeo, Instagram, Soundcloud e moltissimi altri. Il procedimento è davvero facile e veloce, bastano tre step: copia l'URL del video interessato, seleziona un formato e clicca su download. Semplice, no? Puoi acquistare iFunia YouTube Downloader direttamente dalla pagina web del prodotto. A soli 19,99 dollari la licenza Pro sarà tua per sempre, insieme a tutte le funzionalità comprese nel pacchetto. Fra queste, oltre a quelle già elencate, si aggiungono la possibilità di scaricare intere playlist, download illimitati, no ads e pop-up, upgrade gratuiti e supporto tecnico.