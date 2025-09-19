Scattered Spider: arrestati autori attacco alla TfL

Le forze dell’ordine britanniche ha arrestato due membri del gruppo Scattered Spider. In base alle indagini della National Crime Agency (NCA), i cybercriminali hanno partecipato all’attacco informatico contro Transport for London (TfL) di fine agosto 2024. Uno dei due è stato inoltre accusato di vari reati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Cybercriminali giovani e pericolosi

Il gruppo Scattered Spider è formato da cybercriminali appena maggiorenni (ci sono anche minorenni) che vivono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Sono responsabili di oltre 120 attacchi, alcuni dei quali hanno causato danni per milioni di dollari, come quelli contro MGM Resorts e Caesars Entertainment.

Un leader del gruppo è stato arrestato l’anno scorso. Altri quattro membri sono finiti in manette all’inizio di luglio. il 16 settebre sono stati arrestati Owen Flowers (18 anni) e Thalha Jubair (19 anni) nelle loro abitazioni.

Entrambi sono sospettati di aver partecipato all’attacco contro Transport for London di fine agosto 2024. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il servizio di trasporto pubblico, ma l’intrusione nei sistemi aziendali ha causato perdite per milioni di sterline.

Jubair è stato accusato anche di riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il 19enne ha ricevuto oltre 115 milioni di dollari da almeno 47 vittime. Una parte del denaro (riscatto per la decifrazione dei file) è stato versato su wallet di criptovalute gestiti da Jubair. In caso di condanna per i reati commessi, il 19enne rischia fino a 95 anni di prigione.