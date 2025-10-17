Scegli da che parte del mondo connetterti con PrivadoVPN

PrivadoVPN mette a disposizione 239 server in tutto il mondo, distribuiti in oltre 50 paesi tra Europa, Americhe, Asia, Africa e Medio Oriente: scegli tu a quale connetterti. Oggi puoi attivare l’abbonamento al servizio a soli 1,11 euro al mese, grazie all’offerta speciale con sconto fino al 90% se scegli la formula di 2 anni, ottenendo inoltre 3 mesi gratis. Ti aiuterà a proteggere dati e privacy.

Sconto 90% e 3 mesi gratis con PrivadoVPN

È la VPN premium che ti permette di navigare con indirizzi IP localizzati nei territori che preferisci, così da aggirare le censure ed evitare qualsiasi blocco nell’accesso ai contenuti. Inoltre, così facendo, l’attività online diventa anonima, si nasconde la propria provenienza e si mettono fuori gioco i sistemi che si occupano del tracciamento. Tutto questo senza compromessi in termini di velocità e con una rigorosa politica Zero-Log per garantire che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa con terzi. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

Si tratta di una soluzione all-in-one che include anche lo stop agli annunci pubblicitari (addio alle interruzioni fastidiose), l’utilizzo in contemporanea su un massimo di 10 dispositivi (smartphone, tablet, computer ecc.), la tecnologia Kill Switch che entra in azione in caso di emergenza per proteggere i dati, lo Split Tunnelling per gestire in modo preciso il traffico generato da ogni applicazione, il proxy SOCKS5, la crittografia avanzata e gli strumenti per il parental control.

Non perdere l’occasione e abbonati a PrivadoVPN al prezzo mensile di 1,11 euro, grazie allo sconto del 90%, scegliendo la formula biennale che ti regala 3 mesi di accesso senza limitazioni. C’è poi la garanzia soddisfatti o rimborsati che ti permetterà eventualmente di recuperare la cifra spesa entro 30 giorni e, in caso di necessità, potrai rivolgerti a un servizio di assistenza attivo 24/7.