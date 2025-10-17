 Scegli da che parte del mondo connetterti con PrivadoVPN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scegli da che parte del mondo connetterti con PrivadoVPN

Cosa c'è nell'offerta di PrivadoVPN: sconto 90% e 3 mesi gratis per la VPN premium con centinaia di server distribuiti in tutto il mondo.
Scegli da che parte del mondo connetterti con PrivadoVPN
Sicurezza VPN
Cosa c'è nell'offerta di PrivadoVPN: sconto 90% e 3 mesi gratis per la VPN premium con centinaia di server distribuiti in tutto il mondo.

PrivadoVPN mette a disposizione 239 server in tutto il mondo, distribuiti in oltre 50 paesi tra Europa, Americhe, Asia, Africa e Medio Oriente: scegli tu a quale connetterti. Oggi puoi attivare l’abbonamento al servizio a soli 1,11 euro al mese, grazie all’offerta speciale con sconto fino al 90% se scegli la formula di 2 anni, ottenendo inoltre 3 mesi gratis. Ti aiuterà a proteggere dati e privacy.

Attiva PrivadoVPN a -90%

Sconto 90% e 3 mesi gratis con PrivadoVPN

È la VPN premium che ti permette di navigare con indirizzi IP localizzati nei territori che preferisci, così da aggirare le censure ed evitare qualsiasi blocco nell’accesso ai contenuti. Inoltre, così facendo, l’attività online diventa anonima, si nasconde la propria provenienza e si mettono fuori gioco i sistemi che si occupano del tracciamento. Tutto questo senza compromessi in termini di velocità e con una rigorosa politica Zero-Log per garantire che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa con terzi. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

L'offerta di PrivadoVPN

Si tratta di una soluzione all-in-one che include anche lo stop agli annunci pubblicitari (addio alle interruzioni fastidiose), l’utilizzo in contemporanea su un massimo di 10 dispositivi (smartphone, tablet, computer ecc.), la tecnologia Kill Switch che entra in azione in caso di emergenza per proteggere i dati, lo Split Tunnelling per gestire in modo preciso il traffico generato da ogni applicazione, il proxy SOCKS5, la crittografia avanzata e gli strumenti per il parental control.

Attiva PrivadoVPN a -90%

Non perdere l’occasione e abbonati a PrivadoVPN al prezzo mensile di 1,11 euro, grazie allo sconto del 90%, scegliendo la formula biennale che ti regala 3 mesi di accesso senza limitazioni. C’è poi la garanzia soddisfatti o rimborsati che ti permetterà eventualmente di recuperare la cifra spesa entro 30 giorni e, in caso di necessità, potrai rivolgerti a un servizio di assistenza attivo 24/7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La VPN premium che costa meno di una colazione al bar

La VPN premium che costa meno di una colazione al bar
Una VPN con 1,1 euro al mese? Ora è possibile con la super promo di PrivadoVPN

Una VPN con 1,1 euro al mese? Ora è possibile con la super promo di PrivadoVPN
Privacy, velocità e 2 mesi gratis: perché tutti parlano di questa VPN

Privacy, velocità e 2 mesi gratis: perché tutti parlano di questa VPN
VPN gratis o a pagamento? Ecco cosa scelgono gli italiani

VPN gratis o a pagamento? Ecco cosa scelgono gli italiani
La VPN premium che costa meno di una colazione al bar

La VPN premium che costa meno di una colazione al bar
Una VPN con 1,1 euro al mese? Ora è possibile con la super promo di PrivadoVPN

Una VPN con 1,1 euro al mese? Ora è possibile con la super promo di PrivadoVPN
Privacy, velocità e 2 mesi gratis: perché tutti parlano di questa VPN

Privacy, velocità e 2 mesi gratis: perché tutti parlano di questa VPN
VPN gratis o a pagamento? Ecco cosa scelgono gli italiani

VPN gratis o a pagamento? Ecco cosa scelgono gli italiani
Davide Tommasi
Pubblicato il
17 ott 2025
Link copiato negli appunti