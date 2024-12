Scegli il POS senza vincoli con accredito sul tuo conto corrente

Accettare i pagamenti elettronici è per ogni azienda una necessità (oltre che un obbligo di legge). Farlo in maniera pratica e conveniente, funzionale alle proprie necessità, non è così semplice. Axerve ha previsto un piano a commissioni per il quale si paga solamente l’1% su ogni transazione senza alcun canone mensile o altro vincolo. E non mancano altri vantaggi: scegli POS Easy a commissioni per la tua azienda.

5 motivi per scegliere POS Easy a commissione di Axerve

Sottoscrivendo l’offerta POS Easy a commissione di Axerve si acquista (al prezzo di 100€ + IVA) il terminale di pagamento PAX A920 Pro. Un POS moderno ed elegante e allo stesso tempo pratico e utilizzabile ovunque. È infatti dotato di SIM 4G con traffico dati incluso e ha la stampante integrata per stampare lo scontrino contestualmente al momento del pagamento. La SIM, inoltre, si collega in automatico all’operatore che offre la miglior copertura così da poterlo utilizzare in qualsiasi circostanza.

Il secondo motivo di interesse dell’offerta di Axerve è dato dalla possibilità di accettare pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, compresi quelli dei moderni wallet digitali. Il terminale PAX A920 Pro accetta pagamenti con carte Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat oltre che Google Pay e Apple Pay.

Terzo motivo: l’accredito dei pagamenti ricevuti avviene sul proprio conto corrente o sulla propria carta-conto, senza doverne aprire uno in più e cambiare IBAN. C’è poi il vantaggio dato da myStore, la dashboard online grazie alla quale monitorare tutti i pagamenti accettati e avere il controllo completo della propria attività.

Infine, l’esercente che utilizza POS Easy può richiedere il credito d’imposta del 30% andando a risparmiare sull’importo delle commissioni. Pagando non solo, quindi, per il reale utilizzo del dispositivo, ma anche riducendo l’importo delle commissioni. Una soluzione conveniente per moltissime attività commerciali.