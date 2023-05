Scegli il tuo hosting reseller: con Serverplan partono da soli 25€

Scopri il mondo dell’hosting reseller multidominio: non c’è bisogno di diventare un esperto di server o di svenarti con configurazioni complesse. Con un semplice clic, puoi trasformarti in un fornitore di servizi di hosting web e guadagnare dalle tariffe di hosting che i tuoi clienti pagano. Tra i migliori provider c’è Serverplan, che offre tre piani reseller a prezzi incredibilmente competitivi, a partire da soli 25 euro al mese, disponibili sia per Linux che per Windows.

Il piano multidominio di Serverplan è la soluzione perfetta per le web agency che vogliono prendersi cura dei propri siti web con facilità e precisione. Con un solo pannello di controllo, potrai gestire tutti i tuoi domini in modo efficiente e personalizzato. Se desideri gestire solo un numero limitato di siti web, il piano Reseller Basic è perfetto per te. Se, invece, hai bisogno di ulteriori risorse e potenza, puoi fare l’upgrade a un piano Plus o Pro in qualsiasi momento, senza rischi di disservizio. Ma cosa offrono concretamente?

Storage SSD enterprise per prestazioni strabilianti;

Sistemi di backup su storage esterni;

cPanel e WHM;

Migrazione gratuita;

Team di esperti sempre pronto ad aiutarti, 24/7;

Attivazione immediata

Let’s Encrypt, un certificato SSL gratuito

Multi PHP

BitNinja, antimalware e antispam

I server utilizzati dal provider Serverplan, inoltre, sono completamente italiani. I piani, disponibili sia per Linux che per Windows, partono da soli 25 euro per il Basic, fino a 39 euro per Plus e 53 euro per il piano Pro. Tutti i prezzi sono riferiti a un canone mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.