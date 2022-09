Scegli la tua bicicletta elettrica: ottime offerte su GoGoBest

Con il caro energia ci prepariamo ad un autunno difficile. I costi del gas e del carburante rischiano di salire alle stelle: dunque diventa conveniente trovare mezzi alternativi ed ecologici per i propri spostamenti, specialmente se ti trovi in città.

La scelta di una bicicletta elettrica, in particolare se pieghevole, è sempre più adottata da diverse persone: è una scelta green, conveniente e che ti permette di spostarti con facilità senza fatica troppo.

GoGoBest.com ha una serie di nuovi modelli che puoi adesso acquistare ad un prezzo speciale grazie ad appositi coupon sconto. Si tratta di un sito affidabile e conosciuto che ti garantisce la spedizione immediata e consegna entro una settimana. Andiamo a scoprire tre biciclette che dovresti considerare.

Bicicletta elettrica AVAKA BZ20 Plus

La bicicletta elettrica AVAKA BZ20 Plus è la scelta migliore per chi non vuole badare a spese e compromessi. Dotata di un motore elettrico da 500W e di una batteria da 48V e 15AH, ti garantisce una velocità media di 25 km orari ed è in grado di percorrere 100 chilometri ad ogni ricarica. Inserisci il codice sconto “NGN159G” e risparmia subito altri 100 euro sul prezzo già scontato.

Bicicletta elettrica Niubility B16

Più compatta è invece la soluzione Niubility B16, adatta per la città, la riponi facilmente dove vuoi grazie alle sue dimensioni compatte, specialmente da piegata. Ha un motore da 350W, una batteria da 36V e 10,4AH e ti garantisce 50 chilometri di autonomia per ogni ricarica. Con il codice “F7WQ68” hai subito il 5% di sconto.

Bicicletta elettrica Bezior M1 Men

Decisamente adatta allo sport è invece la Bezior M1 Men. Adatta anche per le gite fuoristrada, il suo motore brushless da 48W e 250W ti fornisce la potenza necessaria per gestire facilmente anche una salita a 35°. Hai un’autonomia di circa 80 chilometri, display LCD incluso e cambio shimano a 7 marce. Con il codice “F7WQ68” hai il 5% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.