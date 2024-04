Scegli NordPass Premium: password complesse e al sicuro (-50%)

Non sai come creare password complesse e metterle al sicuro da possibili minacce? Con NordPass Premium hai la risposta a questa domanda. La sua app multi-device ti permette di gestire tutti i dati sensibili relativi a credenziali di accesso, carte di credito e dettagli personali su tutti i tuoi dispositivi in maniera protetta e avanzata. Acquista subito il tuo abbonamento a metà prezzo.

Infatti, proprio in questo momento NordPass è in offerta al 50% di sconto. Approfittane subito, prima che l’offerta termini in sold out. Ottieni questo gestore avanzato a soli 1,49 euro, invece di 2,99 euro al mese, per i primi due anni. Ricordati anche che hai diritto a un rimborso totale entro 30 giorni nel caso non ti soddisfacesse il servizio offerto.

Con NordPass Premium puoi dire addio alle reimpostazioni delle password perché te le sei dimenticate. Inoltre, grazie alla sua app perfettamente integrata con i sistemi operativi e le estensioni per i browser navighi e fai acquisti più velocemente con la compilazione automatica e il riconoscimento intelligente. Infine, installi la sua app su tutti i tuoi dispositivi senza problemi con la tua cassaforte sincronizzata in tempo reale.

NordPass Premium: le tue password ti ringraziano

NordPass Premium è molto più di un semplice password manager, è la soluzione definitiva alla tua sicurezza e privacy. Acquista subito il tuo abbonamento a metà prezzo. Grazie al 50% di sconto attivo in queste ore risparmi notevolmente senza rinunciare alle migliori funzionalità incluse:

numero illimitato di password e passkey ;

e ; salvataggio e compilazioni automatici;

generatore di password complesse;

di password complesse; scansione del web per scongiurare fughe di dati;

identificazione di credenziali deboli, riutilizzate o vecchie;

sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi;

su tutti i tuoi dispositivi; autenticazione a più fattori;

riconoscimento biometrico ;

; condivisione con persone fidate;

accesso in caso di emergenza;

compilazione automatica dei tuoi dati personali;

memorizzazione sicura delle carte di credito ;

; importazione ed esportazione degli elementi;

accesso esclusivo alle password.