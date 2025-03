Scegli Octopus Energy: blocca oggi il prezzo dell'energia per 12 mesi

La stabilità, soprattutto a livello economico, è un obiettivo comune. Raggiungerla non è così semplice soprattutto quando i costi fissi iniziano a diventare variabili. È il caso delle bollette energetiche il cui aumento può dipendere sostanzialmente da due cause: maggiori consumi o costi energetici più alti. Se sui consumi si può intervenire adottando accorgimenti e buone abitudini utili a usare con più attenzione l’energia, sul prezzo dell’energia non si ha un controllo diretto in quanto dipende dal fornitore con il quale si è sottoscritto il contratto. E anche gli stessi fornitori vivono delle oscillazioni dei prezzi del mercato. Con Octopus Energy c’è la possibilità di risolvere per un anno il problema andando a bloccare il prezzo della materia prima energetica. Attiva ora Octopus Fissa 12M.

Con Octopus Energy sai quanto spendi senza sorprese o aumenti improvvisi

Attivando Octopus Fissa 12M avrai un contratto con il costo dell’energia bloccato per 12 mesi, indipendentemente dagli aumenti che potrebbero verificarsi sul mercato. Questo consente di pianificare con precisione il budget familiare, eliminando l’incertezza legata alle variazioni stagionali o alle tensioni geopolitiche che influenzano i prezzi energetici. Niente più bollette esagerate con la preoccupazione di dovervi far fronte in maniera improvvisa.

Un altro aspetto fondamentale dell’offerta di Octopus Energy è legato all’impegno ambientale. Tutta l’energia fornita, infatti, proviene da fonti rinnovabili certificate, principalmente solare ed eolica. Scegliendo questa proposta, non solo si ha una grande stabilità economica ma si contribuisce attivamente anche alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla transizione verso un modello energetico sostenibile.

Octopus Fissa 12M è disponibile sia per l’energia elettrica (Luce) sia in combinazione con la fornitura di gas (Luce & Gas), mantenendo le stesse condizioni per un’offerta trasparente, che permette di risparmiare e affrontare con serenità i prossimi mesi. Per attivare l’offerta occorrono meno di 2 minuti; è facile e veloce e comodamente online.