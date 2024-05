Scegli Saily, l'eSIM perfetta per le tue vacanze estive

Se viaggi molto o hai in programma un viaggio all’estero fuori dai confini del roaming europeo sai benissimo che ti aspetterà l’inconveniente di dover acquistare una SIM locale per avere un piano dati da utilizzare quando vuoi senza appoggiarti a WiFi pubblici che, si sa, possono essere pochi sicuri.

Saily è la soluzione che stavi aspettando perché ti permette di avere una eSIM, una vera e propria SIM virtuale, sempre pronta da utilizzare quando e dove vuoi nei paesi che preferisci e con il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Come funziona la eSIM di Saily

È tutto molto semplice. Prima di tutto, selezioni il tuo paese di destinazione e il piano dati che meglio si adatta alle tue esigenze. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, puoi scegliere il piano che offre la quantità di dati di cui hai bisogno per il tuo viaggio.

Successivamente, scarichi l’app Saily e configuri la tua eSIM seguendo i semplici passaggi forniti nell’app stessa. L’eSIM elimina la necessità di una scheda fisica, consentendoti di attivare il tuo piano direttamente sul tuo dispositivo senza dover cercare una SIM locale una volta arrivato a destinazione. Un grande vantaggio, non trovi?

Una volta configurata la tua eSIM, attivi il piano dati prima di partire per il viaggio. Assicurati di farlo quando hai accesso a una connessione internet stabile per evitare problemi non appena sarai atterrato o arrivato a destinazione.

A quel punto sarai già pronto per connetterti. Puoi accedere alla tua connessione dati ovunque tu sia, senza stress ed eviti di dover utilizzare reti Wi-Fi pubbliche non sicure e lente che potrebbero compromettere la tua privacy e la tua sicurezza online. Soprattutto, la tua SIM italiana non va da nessuna parte: sarà pronta ad essere utilizzata non appena tornerai nel nostro paese.

Cosa stai aspettando? Preparati prima di partire e scopri subito i vantaggi delle eSIM offerte da Saily.