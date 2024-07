Dimenticati del roaming per le tue ferie estive con questo servizio pazzesco

Viaggiare all’estero può essere molto complicato, specie se andiamo fuori dall’Europa, per quanto riguarda i costi di connessione mobile per restare connessi a internet e con i propri amici e parenti a casa. Di solito si rimedia acquistando una SIM locale, con tutti i rischi e i fastidi del caso, oppure sfruttando reti WiFi pubbliche che possono nascondere diversi pericoli.

Con Saily risolvi alla radice ogni problema: è un servizio di eSIM internazionale progettato da Nord Security, la stessa azienda di NordVPN, e ti permette di avere una connessione dati ovunque ti trovi, veloce e completamente sicura. Puoi compilare il tuo piano già adesso.

Come funziona Saily

Il funzionamento di Saily è davvero molto semplice, ma ti guidiamo passo per passo:

Prima di tutto scarica e installa l’app di Saily sul tuo dispositivo Scansiona il codice QR che ti viene fornito Attiva l’eSIM scegliendo le impostazioni che preferisci Segui le restanti istruzioni a schermo per completare la configurazione

Con Saily scoprirai subito delle tariffe ultra competitive più convenienti di qualsiasi roaming. Ti basta selezionare il paese di destinazione, il piano dati di cui hai bisogno e di attivarlo prima della partenza, così da avere pronta la tua eSIM quando sarai arrivato.

La connessione offerta da Saily è assolutamente sicura, veloce e ideale per darti la massima flessibilità dato che puoi scegliere per piani disponibili dai 7 ai 30 giorni, sempre rinnovabili. Quindi, prima di partire, scarica Saily e non farti trovare impreparato.