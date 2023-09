Scegli la Sicurezza Online: per te tanti Buoni Regalo Amazon

Proteggi i tuoi dispositivi e la tua privacy con un sistema di Sicurezza Online semplice, immediato e professionale. Abbonati a NordVPN oggi stesso! Per te Buoni Regalo Amazon per acquistare tutto quello che vuoi, ma senza alcun pericolo. Infatti, questa importante VPN è capace di proteggere i tuoi dati personali e bancari grazie a un tunnel criptato nel quale incanala tutte le informazioni sia in entrata che in uscita.

Si tratta di una crittografia AES 256 bit di livello superiore che garantisce il totale anonimato. Niente e nessuno è in grado di risalire a te se hai attiva questa VPN e sei collegato a uno dei sui server. Rispetto ad altre soluzioni, questa è perfettamente integrata con tutti i tuoi device compresi Smart TV, Modem/Router e Console. Con una licenza puoi attivarla contemporaneamente su un massimo di ben 6 dispositivi.

NordVPN offre fino a 5800 server di proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Questo garantisce estrema sicurezza online, privacy perfetta e la possibilità di accedere al web senza blocchi regionali, georestrizioni né censure. Vediamo insieme quali altre funzionalità include nella sua unica app multidispositivo leggera, veloce e intuitiva.

Sicurezza Online con un click

Attiva subito la Sicurezza Online con un click grazie a NordVPN. Per te il massimo della protezione e tanti Buoni Regalo Amazon da utilizzare quando vuoi e come vuoi. Installando questa VPN sui tuoi dispositivi e su quelli della tua famiglia ottieni un sistema di fiducia in grado di proteggerti da tre forme di attacco informatico ormai molto diffuse:

contro qualsiasi tipo di malware e attacco hacker c’è Threat Protection Anti-Malware, un sistema in grado di bloccare qualsiasi potenziale minaccia analizzando file, siti internet ed email in tempo reale; contro qualsiasi tipo di tracker c’è Threat Protection Anti-Tracker, un sistema è in grado di eliminare qualsiasi attività di monitoraggio online nei tuoi confronti, malevola e non solo; contro qualsiasi tipo di pubblicità, banner e pop-up c’è Threat Protection Ad-Blocker, un sistema in grado di nascondere qualsiasi annuncio pubblicitario e affini per una navigazione in app e sul web pulita, sicura e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.