Scegli Surfshark VPN e con lo sconto risparmi fino all'86%

Surfshark VPN migliora notevolmente l’esperienza online degli utenti grazie alle tecnologie e agli strumenti che mette loro a disposizione. Come tutte le VPN premium, il servizio di Surfshark non teme rivali se confrontato alle VPN gratuite e alle loro tante limitazioni, soprattutto se consideriamo il prezzo scontato che lo rende davvero alla portata di tutti. L’offerta attuale di Surfshark VPN offre infatti sconti fino all’86% per i piani da 24 mesi, che diventano in realtà da 27 mesi grazie ai 3 mesi extra inclusi. I prezzi partono da 2,19 euro al mese e fanno sì che per avere il piano Surfshark Starter siano sufficienti 59,13 euro per 27 mesi. Se tutto questo non fosse ancora sufficiente a convincere i più scettici a provare una VPN, Surfshark aggiunge ai prezzi bassi la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con Surfshark VPN prestazioni, privacy e sicurezza al top

La VPN di Surfshark protegge la connessione e mette al riparo gli internauti dai rischi a cui sono esposti online. Violazioni dei dati, attacchi di cybercriminali, monitoraggio delle attività, furto d’identità e tanti altri pericoli diventano solo un ricordo con Surfshark VPN. Infatti, la navigazione online diventa anonima, l’utente ha il pieno controllo dei suoi dati personali e gli strumenti inclusi consentono di dire basta alla pubblicità, ai pop-up dei cookie e ai tracker.

Surfhsark VPN consente anche di collegarsi al Web da qualsiasi rete, anche dalle reti Wi-Fi pubbliche che solitamente non sono tra le più sicure. La VPN maschera l’indirizzo IP dell’utente sostituendolo con quello dei propri server e dà la possibilità di scegliere il luogo da cui apparire online tra 100 diversi Paesi in tutto il mondo. Per capire l’estensione della rete globale di Surfshark basta considerare che l’azienda vanta oltre 3.200 server dislocati in aree strategiche per ottimizzare al massimo le prestazioni.