Scende il buio, accendi un lume: buona serata

Il design richiama al vintage, la tecnologia invece va in tutt'altra direzione. Il connubio tra le due anime è il valore vero di questa lanterna solare da esterno, qualcosa che può rimandarti in un contesto d'altri tempi, ma che in realtà sta soltanto illuminando le serate che ricorderai nel tuo futuro.

L'immagine mostra entrambe le modalità di illuminazione della lanterna solare: un classico bagliore fisso, oppure un più scenografico effetto fuoco che doni calore ulteriore all'atmosfera.

Bastano 5 ore di sole per caricare le batterie e godere quindi di 8/10 ore di autonomia. Il corpo della lanterna è in ABS Premier e il paralume in vetro ripara l'interno anche da eventuali capricci del meteo. Una volta accesa, la lampada si carica automaticamente di giorno per scaricarsi di notte, restando potenzialmente sempre in attività.

Resta poco tempo per poterne avere una sul proprio tavolo, nel proprio giardino o sul balcone: ordinala rapidamente per approfittare dello sconto del 15% che Amazon ti regala ancora per pochissimo (25,99 euro solo per oggi), dopodiché le unità disponibili andranno a terminare.