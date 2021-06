Scheda Audio USB compatibile PS4 a meno di 8 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è un piccolo accessorio, discreto ed economico, ma in grado di migliorare in maniera radicale la vostra esperienza sonora. Si tratta della scheda audio Vention, un piccolo DAC USB con ingressi separati per cuffie/altoparlanti e microfono.

Scheda audio Vention USB: caratteristiche tecniche

Si tratta in realtà di una periferica estremamente semplice. Tuttavia è molto interessante la compatibilità anche con la piattaforma di casa Sony, la PlayStation. Il design è completamente in alluminio, il quale garantisce robustezza e leggerezza per il trasporto. Tutto ciò che fa è convertire l’audio digitale in analogico, con una qualità nettamente superiore alle schede audio integrate. In questo modo sarà molto più semplice sentire i passi dei nemici, ed individuare la direzione di provenienza degli avversari. Rappresenta un piccolo alleato soprattutto per i giocatori di FPS, che fornisce però un incredibile vantaggio.

La configurazione è estremamente semplice. Basta collegare il cavo USB integrato ad una qualsiasi delle porte del PC o della console. Fatto questo dovremo selezionare la scheda come dispositivo sia di input che di output ed il gioco è fatto. Naturalmente si tratta di uno strumento utile non solo per le cuffie, ma molto comodo anche per sistemi audio esterni. È possibile, infatti, collegare qualsiasi tipo di altoparlante, dotato di jack da 3,5mm, dalle semplici casse alle più complesse soundbar per godere di un audio di grande qualità.

Grazie alle offerte del giorno la scheda è acquistabile su Amazon a soli 7,93 euro con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.