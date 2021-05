Scheda di rete Wi-Fi 300Mbps USB a meno di 7 euro

Se siete alla ricerca di una scheda di rete USB piccola e discreta, abbiamo una proposta decisamente economica, ma funzionale. La Yizhet Wi-Fi Stick è una soluzione estremamente compatta, con una buona velocità di connessione.

Scheda di rete wireless USB Yizhet Wi-Fi Stick: caratteristiche tecniche

Il design è estremamente semplice, si tratta in sostanza di una piccola chiavetta USB con un LED di funzionamento nella parte superiore. La configurazione è piuttosto veloce: una volta inserita la chiavetta in una qualsiasi delle porte, non dovremo far altro che installare i driver. A questo punto l’accessorio rileverà le connessioni wireless nei dintorni, e basterà scegliere la rete a cui connettersi. Per quanto riguarda i driver, comunque, non c’è da preoccuparsi per il reperimento in quanto vengono forniti direttamente all’interno della confezione. La velocità arriva a ben 300Mbps, il che significa che può essere utilizzate anche per le connessioni in Fibra che superano i 100 Megabits.

La compatibilità è garantita praticamente con tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft, Windows, e non manca la crittografia WPA2 per una maggiore sicurezza durante la navigazione. Si tratta di un dispositivo senza enormi pretese, ma che svolge egregiamente il proprio dovere con un costo a dir poco irrisorio. Grazie ad un’offerta lampo, infatti, l’adattatore è disponibile su Amazon a soli 6,45 euro, uno delle alternative dal miglior rapporto qualità/prezzo che offre il portale.