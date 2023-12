Scheda madre ASUS Prime: un AFFARE imperdibile (-28%)

Il Natale è alle porte, e cosa c’è di meglio di un regalo che renderà il tuo PC ancora più potente e performante? L’ASUS Prime B760-PLUS è attualmente in super sconto del 28% su Amazon, offrendoti l’opportunità di migliorare la tua esperienza informatica a un prezzo incredibile di soli 152,41 euro, anziché 211,00 euro.

Scheda madre ASUS Prime: un’occasione da prendere al volo

Questa scheda madre ASUS è un vero gioiello per gli appassionati di tecnologia. Il supporto per i processori Intel di 13a e 12a generazione garantisce che il tuo sistema sia pronto per le ultime novità, mentre la connettività ultraveloce con PCIe 5.0, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e Thunderbolt USB4 ti permette di godere di trasferimenti dati fulminei.

La B760-PLUS è progettata pensando anche al raffreddamento completo, con dissipatori VRM, dissipatore M.2 e dissipatore PCH. Che tu stia giocando o lavorando su progetti impegnativi, il tuo PC rimarrà fresco e silenzioso grazie all’header per ventole ibride e al sistema Fan Xpert 2+.

L’ASUS Enhanced Memory Profile II e ASUS OptiMem II sono le ciliegine sulla torta, ottimizzando le prestazioni della tua memoria RAM per un multitasking fluido e senza intoppi.

Il dissipatore di calore M.2 elimina la limitazione che può verificarsi con l’archiviazione M.2 durante i trasferimenti sostenuti. Il dissipatore è tenuto in posizione da viti prigioniere e queste viti prigioniere rimovibili contribuiscono a ridurre il rischio di cadute o perdite durante la rimozione del dissipatore.

Infine, l’illuminazione Aura Sync RGB trasforma il tuo PC in un’opera d’arte luminosa. Sincronizza gli effetti luminosi con altri dispositivi Aura Sync per creare un ambiente unico e festoso.

In questo periodo natalizio, regalati l’ASUS Prime B760-PLUS e fai brillare il tuo setup con uno sconto eccezionale che rende il Natale ancora più speciale. Cogli questa occasione al volo e acquistala subito al prezzo speciale di soli 142,51 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.