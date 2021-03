Scheda madre ASUS ROG STRIX B550-F GAMING a 72€ in meno!

Siete alla ricerca di un’ottima scheda madre, ma recentemente avete notato che i prezzi sono saliti vertiginosamente e avete preferito posticipare l’acquisto? Bene, adesso potreste procedere al vostro acquisto grazie a un’interessante promozione presente su Amazon e riguardante la scheda madre ASUS ROG STRIX B550-F GAMING che, solo per oggi, passa da 231,06 euro a 158,99 euro con un risparmio effettivo di più di 70 euro.

Scheda madre ASUS ROG STRIX B550-F GAMING: caratteristiche principali

ROG Strix B550-F Gaming integra due slot M.2, uno dei quali supporta PCIe 4.0 per la massima flessibilità di archiviazione ed elevate velocità di trasferimento dati grazie alla terza generazione di piattaforma AMD Ryzen. Entrambi gli slot M.2 supportano socket fino a 22110 e NVM Express RAID per massime prestazioni. La scheda di rete Intel 2.5G Ethernet integrata dà una spinta alla connessione cablata, con un miglioramento fino a 2.5X rispetto alle connessioni Ethernet standard per trasferimenti di file più veloci, giochi senza ritardi e più fluidi e streaming video ad alta risoluzione.

Presente anche il software AI Noise-No Cancelling Microphone con supporto alle cuffie da 3,5mm, USB e Bluetooth. La tecnologia si basa su un enorme database di deep-learning e permette di mantenere inalterato il suono della tua voce, eliminando al contempo il rumore distratto della tastiera, i clic del mouse e altro rumore ambientale. Tutto questo con un impatto minimo sulle prestazioni di gioco.

La Serie ROG Strix B550 è dotata di complete opzioni di raffreddamento, configurabili tramite Fan Xpert 4 o il BIOS UEFI e il tutto è gestibile tramite l’utility ROG GameFirst VI. Infine presenti dei LED integrati per indicare lo stato di alimentazione e problemi con la CPU, la memoria, la scheda grafica o il dispositivo di avvio per una diagnosi rapida. Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, a soli 158,99 euro invece dei consueti 231,06 euro.