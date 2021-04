Scheda madre ASUS ROG STRIX B550-I GAMING a soli 182€

Siete alla ricerca di un’ottima scheda madre, ma recentemente avete notato che i prezzi sono saliti vertiginosamente e avete preferito posticipare l’acquisto? Bene, adesso potreste procedere al vostro acquisto grazie a un’interessante promozione presente su Amazon e riguardante la scheda madre ASUS ROG STRIX B550-I GAMING che, solo per oggi, passa da 207,77 euro a 182,90 euro con un risparmio effettivo di più di 20 euro.

Scheda madre ASUS ROG STRIX B550-I GAMING: caratteristiche principali

Asus ROG Strix B550-I Gaming è progettata per PC dalle piccole dimensioni ma con grandi ambizioni. In base alla progettazione, Mini-ITX fa spazio a un singolo slot PCIe 4.0 x16, ma il fattore di forma compatto presenta altri vantaggi. Strix B550-I Gaming può pilotare moduli DIMM fino a 5100 MHz e oltre, sfruttando la lunghezza di traccia più breve tra gli slot di memoria e la CPU.

Le fasi di alimentazione 8 + 2 VRM si adattano perfettamente ai chip Ryzen di terza generazione. Il raffreddamento attivo su VRM e un connettore a otto pin con il design proprietario ProCool II assicurano che l’erogazione di energia rimanga stabile negli spazi ristretti dei cabinet Mini-ITX. Il pannello I / O preinstallato è dotato di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, un connettore Intel I225-V 2.5 Gbps Ethernet e un adattatore Intel AX200 WiFi 6 e Bluetooth 5.1.

ASUS ha anche aggiunto un connettore USB 3.2 Gen 2 sul pannello frontale per avvantaggiare gli utenti che necessitano di una maggiore facilitazione nelle connessioni. I connettori da 3,5 mm sono tutti illuminati a LED in colori unici per consentire una facile identificazione quando si collegano altoparlanti analogici, cuffie o microfoni. Esiste anche una porta audio USB-C con filtro antirumore per i microfoni e le cuffie corrispondenti.

Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, a soli 182,90 euro invece dei consueti 207,77 euro.