Scheda madre ROG con Wi-Fi 6 integrato in offerta

Raramente consigliamo componenti informatici, soprattutto considerando il periodo piuttosto sconveniente per l’assemblaggio di una nuova build. Tuttavia lo sconto proposto da Amazon sulla scheda madre Asus ROG Strix B550-F è decisamente interessante, rendendo l’acquisto della motherboard un piccolo affare.

Scheda madre Asus ROG Strix B550-F: caratteristiche tecniche

La proposta di Asus, infatti, rappresenta una delle due top di gamma per il chipset B550 di AMD, una scheda completa di ogni feature che si possa desiderare. Innanzitutto il chipset garantisce la compatibilità con gli ultimissimi processori Ryzen della serie 5000 (a seguito di un semplice e rapido aggiornamento del BIOS). Le 20 linee PCIe 4.0 permettono di sfruttare periferiche ad altissima velocità come SSD NVMe 4.0, e rendono lo slot PCIe x16 pronto per le prossime generazioni di schede grafiche. Quest’ultimo slot è inoltre rinforzato in modo da poter reggere il peso delle schede video di fascia enthusiast (come le Nvidia RTX 3090 o le Radeon 6900XT) senza che questo possa arrecare danni alla scheda madre.

Connessioni

È proprio dal punto di vista della connettività, infatti, che la scheda stupisce. I due slot PCIe x16 permettono di gestire due VGA connesse in CrossfireX o NVLink, mentre il secondo slot PCIe x4 permette di connettere un secondo SSD NVMe PCIe 3.0. Ben 8 le porte USB, di cui due USB 3.2 Gen 2 con una velocità di trasferimento di addirittura 10Gbps, una Type-A e l’altra Type-C. Due anche le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, utili per chi volesse optare per una APU con scheda video integrata. Fiore all’occhiello però della scheda è senza dubbio il Wi-Fi 6 integrato. La motherboard, infatti, ospita un chip Intel AX200 che prevede la connessione Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1. All’interno della confezione è inoltre presente un’antenna esterna con supporto magnetico per migliorare la ricezione del segnale. Naturalmente non manca una porta RJ45, in questo caso una Intel I225-V in grado di offrire una velocità di connessione fino a 2,5Gbps. Non mancano ovviamente delle utility per la gestione della connessione in modo da ridurre la latenza, ideale per i giocatori più esigenti. Chiude l’illuminazione RGB gestibile direttamente da Aura Sync di Asus.

Grazie ad uno sconto del 19%, la scheda è acquistabile su Amazon a soli 198,75 euro con un risparmio di 47,71 euro sul prezzo di listino.