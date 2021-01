Scheda PCIe Wi-Fi 6 e BT 5.1 chip Intel in offerta

Se siete alla ricerca di un buon modulo Wi-Fi economico per il vostro PC desktop, ma senza rinunciare alle ultime tecnologie, Amazon ha ciò che fa per voi. Oggi in offerta infatti troviamo la scheda Ubit PCIe Wi-Fi 6, un’ottima scheda interna per sfruttare la connessione senza fili.

Scheda di rete Wi-Fi 6 Ubit: caratteristiche tecniche

La scheda wireless in questione è un dispositivo estremamente semplice da utilizzare. Una volta alloggiata in uno slot PCIe della scheda madre, basterà installare i driver (da disco incluso o dal sito) e sarà immediatamente pronta. Il chip utilizzato è l’Intel AX200 in grado di offrire velocità di trasferimento fino a 2,4Gbps grazie al sistema dual band. Tra le funzionalità più importanti ci sono senza dubbio il supporto alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA. La prima offre una gestione intelligente della banda, in modo che ogni dispositivo connesso ottenga sempre la maggiore velocità possibile. La seconda invece permette di ridurre drasticamente la latenza (lag), in modo da rendere la rete molto più efficiente e reattiva durante lo scambio dati.

Molto utile il supporto al Bluetooth 5.1 offerto dal chip di Intel. A differenza della precedente specifica, questo è in grado di raggiungere velocità di trasmissione doppie ed una copertura 4 volte più ampia. Una aggiunta comoda soprattutto per connettere i dispositivi wireless come cuffie, controller o diffusori. Un ottimo prodotto per chi vuole aggiungere le funzionalità di rete senza fili o semplicemente migliorare quelle già presenti.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, è possibile acquistare la scheda di Ubit a soli 31,83 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.