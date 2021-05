Scheda Wi-Fi PCIe 300Mbps TP-Link a soli 13 euro

Se volete sopperire alla mancanza del Wi-Fi sul vostro PC desktop con una spesa minima, Amazon ha ciò che fa per voi. Stiamo parlando della scheda di rete wireless TP-Link TL-WN881ND, una periferica PCIe che aggiunge la connessione di rete senza fili al vostro computer.

Scheda di rete Wi-Fi PCIe TP-Link TL-WN881ND: caratteristiche tecniche

La scheda in questione è un accessorio decisamente essenziale. Troviamo infatti la sola banda a 2,4GHz con una velocità massima di 300Mbps. Tuttavia, a differenza dei classici prodotti a buon mercato, TP-Link ha aggiunto delle interessanti funzionalità. Una di queste è la funzione MU-MIMO che ottimizza la velocità di trasferimento, naturalmente in presenza di un modem/router che supporti tale tecnologia. La scheda è inoltre dotata di due antenne amplificate che migliorano la ricezione e la stabilità della connessione. Queste andranno nella parte posteriore del case, quindi saranno invisibili e non intralceranno l’accesso al pannello I/O frontale.

L’installazione è molto semplice. La scheda andrà alloggiata in uno degli slot PCIe della scheda madre, rimanendo quindi vincolata all’interno del case. Non dovremo impegnare quindi ulteriori porte USB. All’interno della confezione viene fornito il CD con i driver, anche se consigliamo di scaricare direttamente dal sito la versione più aggiornata. Una volta installata fisicamente la scheda, ed aggiunti i relativi driver, basterà cercare la rete direttamente dal sistema operativo. Naturalmente è supportata la crittografia WPA e WPA2. Per quanto riguarda la compatibilità, infine, questa è garantita sia su sistemi operativi Windows (dal 7 in poi) sia su quelli Linux (dalla versione 2.6). Insomma, un dispositivo senza enormi pretese, ma ideale per i PC da ufficio.

Grazie ad uno sconto del 40%, la scheda è acquistabile su Amazon a soli 13,19 euro con un risparmio di 8,80 euro sul prezzo di listino.