Schermo da 55" per un'esperienza da cinema: XIAOMI TV 4K UHD

Oggi su Amazon trovi una grandissima promozione che ti permette di avere una smart TV eccezionale con un generoso schermo per vivere un’esperienza da cinema. Prima che tutto finisca aggiungi al tuo carrello la XIAOMI TV 4K UHD a 399 euro, anziché 479 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare 80 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere non è per niente male. Inoltre puoi decidere di acquistarla subito e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

XIAOMI TV 4K UHD da 55″ a un ottimo prezzo

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo della XIAOMI TV 4K UHD è straordinario. Con questa splendida Smart TV potrai guardare i tuoi contenuti preferiti come se fossi al cinema. È dotata infatti di una risoluzione 4K ed è dotata dell’HDR 10 che migliorano notevolmente la qualità delle immagini garantendo contrasti più intensi e colori più fedeli all’originale. Inoltre ha un design sottile senza cornice su tre lati per un coinvolgimento maggiore.

Ha un’interfaccia molto fluida e intuitiva dove potrai guardare film, serie TV e accedere velocemente ad app come Netflix, Prime Video e DAZN. Inoltre con Alexa integrata avrai la possibilità di usare la voce per regolare il volume, cambiare canale, accedere ai tuoi contenuti e addirittura controllare i dispositivi smart di casa. È dotata anche di Apple AirPlay e quindi potrai trasmettere facilmente sulla Smart TV i contenuti dai tuoi dispositivi come iPhone, iPad o Mac.

Una grandissima opportunità senza dover spendere un patrimonio. Quindi affrettati prima che scada. Vai su Amazon e acquista la tua XIAOMI TV 4K UHD a 399 euro, anziché 479 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.