Schermo in auto con soli 35€ grazie a questo sistema da 7" touch (Amazon)

Hai deciso che la tua auto deve avere uno schermo? Non c’è bisogno di comprare un nuovo modello, puoi accesoriare la tua e dotarla di tutti i plus che ami senza spendere cifre esose. La soluzione ideale è questo schermo CarPlay da 7 pollici con sistema Touch da poter fissare sul cruscotto o direttamente sul parabrezza. Funziona alla grande ed è dotato di tutto quello che desideri. Approfitta dello sconto su Amazon per portarlo a casa con soli 35,73€ proprio in questo momento.

Auto accessoriata con schermo touchscreen: spesa minima

Tutte le auto più nuove possiedono lo schermo integrato. Sicuramente non è la fine del mondo, ma se da tempo stai pensando di aggiungerlo alla tua auto, sappi che vuoi farlo. Spesa minima, ma resa massima grazie a questo sistema da poter installare da solo e dove vuoi. Infatti, in confezione, ti vengono forniti i vari accessori e stand per poterlo adattare alle tue esigenze. Ciò significa che puoi optare sia per il fissaggio sul cruscotto che sospeso sul parabrezza. Insomma: dove ti viene più comodo, lo metti!

Una volta che lo installi, lo schermo CarPlay ti offre una visione colorata, in alta risoluzione e da 7 pollici per poter accedere a ciò di cui hai bisogno. Pensa che possiede sia l’entrata AUX che un lettore di schede TF ed è anche un autoradio. Collega il tuo smartphone sfruttando Apple CarPlay, Android Auto o il Mirror Link wireless e naviga all’interno del sistema con un semplice gesto del tuo dito. Apri Maps, Spotify, effettua chiamate e realizza ogni sogno. Il sistema è dotato di Bluetooth e di altoparlanti integrati.

Lo sconto ti aspetta su Amazon

Con un piccolo ribasso, l’intero kit diventa ancora più economico. Se sei interessato ad avere uno schermo nella tua auto, opta per questo modello in offerta su Amazon:mettilo in carrello a soli 35,73€ subito.