Sono scomparsi i contatti dalla vostra rubrica Android? Ecco la soluzione

Mentre affronta la sonora sanzione da 32,5 milioni di dollari, Google ha implementato una lieve modifica al processo di sincronizzazione su Android dall’impatto notevole su certi servizi, tra cui la rubrica dei contatti. L’app Google Contatti, infatti, potrebbe avere “rimosso” tutti i numeri salvati sullo smartphone in occasione di questo intervento avvenuto tramite Google Play Services. Vediamo esattamente cosa è successo e come risolvere il problema.

Google Contatti ha perso tutti i numeri su Android?

Stando a quanto segnalato anche dai colleghi di Android Authority, l’aggiornamento alla versione 23.20 dei Google Play Services include la disattivazione della sincronizzazione con l’app di sistema Contatti; ergo, la rimozione di tutte le voci precedentemente sincronizzate con lo smartphone. Ciò comporta, naturalmente, la scomparsa dei numeri salvati dalla lista, a meno che non li abbiate registrati all’interno della SIM. La sincronizzazione con il proprio – o i propri – account Google all’interno dei quali sono salvati i numeri e le informazioni dei singoli contatti dovrà essere riattivata per riavere ogni dettaglio memorizzato su smartphone. Ma come si fa?

Molto semplicemente, bisogna navigare tra le Impostazioni del telefono cercando la voce “Sincronizzazione Contatti”, verificando lo stato dell’ultima sincronizzazione. In seguito all’update, difatti, potrebbe essere stata disattivata accidentalmente dal sistema operativo. Non temete, dunque: tutti i numeri sono ancora memorizzati sul vostro account Google!

Peraltro, la nuova versione di Google Play Services contiene anche correzioni di bug e nuove funzionalità per sviluppatori, e verrà scaricata e installata automaticamente dallo smartphone Android trattandosi di un’app di sistema prioritaria.