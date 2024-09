Sconti da pazzi su Amazon: weekend di settembre sottocosto assoluto

10 prodotti da non sottovalutare e che trovi ora in sconto su Amazon. Con questo weekend davanti ai tuoi occhi hai la possibilità di acquistare dispositivi di ultima generazione e articoli di utilizzo quotidiano a prezzo vantaggioso. Appartengono a diverse categorie e sono tutti degli affari.

Se sei interessato non perdere questa occasione, ti segnalo che per alcuni di questi sono attivi i pagamenti dilazionati sia a tasso zero che no.

10 sconti da non perdere su Amazon questo weekend

Partiamo subito con Dash Power – Detersivo Liquido per la lavatrice, 90 lavaggi in totale grazie alle 5 confezioni dotate di azione extra igienizzante ed efficace sia a caldo che a freddo. PREZZO di 25,49 euro con sconto del 38%.

ASUS ROG Strix SCAR 17 – Notebook con display da 17,3″, refresh rate a 240Hz e sistema Anti-Glare. Potente e prestanze grazie al processore AMD Ryzen 9 7945HX, RAM 32GB + 1TB SSD e alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090. PREZZO di 2899 euro con sconto del 17%.

Samsung Lavatrice Crystal Clean – modello WW80CGC04DAHET a libera installazione con cestello da 8 Kg e funzione vapore. A carica frontale ed arricchito di WiFi per controllo smart. PREZZO di 349 euro con sconto del 61%.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL – Friggitrice ad Aria con cestello da 6,5l di capienza per cucinare per 8 Persone, display touch LED con 9 Programmi preinstallati e App per le ricette su smartphone. PREZZO di 109,99 euro con sconto del 21%.

roborock Qrevo Pro Set – Robot doppia funzione, aspirapolvere e lavapavimenti. Con stazione di ricarica che svuota e ricarica i contenitori oltre a lavare il doppio panno rotante con acqua calda. Dotato di potenza da 7000PA, sensori avanzati ed evitamento ostacoli 3D. PREZZO di 709,99 euro con sconto del 24% + coupon 50€.

De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.B – Macchina da caffè Automatica, per aroma supremo con chicchi macinati al momento. Capace di erogare 4 bevande diverse e dotata di Montalatte classico. PREZZO di 289 euro con sconto del 44%.

Smartwatch – modello unisex con display ampio e colorato da 1.85″. Al suo interno sensori dedicati al cuore, sonno e 110+ modalità sportive per allenamento anche a contatto con l’acqua. Funzioni smart tra cui le chiamate Bluetooth. Compatibile sia con Android che iOS. PREZZO di 21,99€ con sconto del 76%.

Auricolari Bluetooth 5.3 – modello sport con alette per comfort e stabilità elevate. Dotati di riduzione del rumore e di microfono. Autonomia da 50 Ore con custodia di ricarica con display integrato. Compatibili Android e iOS. PREZZO di 26,99€ con sconto del 76%.

King C. Gillette – rasoio elettrico barba pro con kit completo al suo interno. Dotato di selettore di precisione e 40 diverse lunghezze per capelli e barba come dal barbiere. Le testine sono completamente lavabili. PREZZO di 34,99€ con sconto del 30%.

ANYCUBIC Kobra 2 Pro – Stampante 3D, con velocità di stampa di 500 mm/s. Al suo interno il livellamento automatico LeviQ 2.0 e gestibile attraverso l’App per stampa remota via WiFi. PREZZO di 239,99 euro con sconto del 20%.