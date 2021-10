Sconti di Halloween: risparmia fino al 60% sui software Edraw

Manca un mese ad Halloween ed insieme a caramelle e dolciumi piovono anche gli sconti Edraw. Con gli Halloween Sales è possibile risparmiare fino al 60% acquistando una delle versioni del software: il best deal di queste offerte “da brividi” è il bundle che comprende EdrawMax, EdrawMind e EdrawInfo, in super sconto a 312 dollari invece di 790. Si tratta della versione lifetime, ciò significa che, una volta acquistato il bundle, i software contenuti al suo interno saranno tuoi per sempre.

Cosa è contenuto nel bundle?

Il primo software è EdrawMax, un tool all-in-one rivolto soprattutto ai professionisti del settore (designer, architetti, ingegneri, creativi e studenti) con il quale è possibile dare vita a diagrammi, infografiche, mappe concettuali, mentali o schematiche di stampo professionale. Il programma supporta oltre 280 tipologie di diagramma, nonché una vasta selezione di template e simboli. È compatibile con dispositivi Windows, Mac e Linux. Analogalmente, EdrawMind è l'alleato perfetto di mappe mentali e brainstorming; il suo scopo è quello di organizzare le idee grazie a diverse risorse, fra cui 12 strutture, 33 temi e più di 700 cliparts. Compatibile con Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Infine c'è EdrawInfo: un tool dedicato ai principianti che vogliono muovere i loro primi passi attraverso il mondo delle infografiche e delle mappe.

Le offerte terminano il 31 ottobre. La migliore offerta è il bundle EdrawMax + EdrawMind + EdrawInfo: ottieni tutti e tre i programmi con licenza a vita con il 60% di sconto, al prezzo di 312 dollari invece di 790. I software sono disponibili anche singolarmente. EdrawMax è in offerta a 245 dollari invece di 495, mentre EdrawMind a 145 dollari al posto di 295.