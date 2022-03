Sconti HOT su Keysfan: Windows 7,25€, -62% su altri software Microsoft

Recentemente, Microsoft ha annunciato l’acquisto della società di videogiochi Activision Blizzard per ben 69 miliardi di dollari, frantumando tutti i record precedenti. È il più grande buyout di sempre dell’azienda e il più grande affare di sempre non solo nel settore dei giochi ma anche nella tecnologia. Non solo colma le carenze di Microsoft nel campo dei giochi, ma fornisce anche un aiuto tangibile nei suoi progetti di meta-universo. Quest’anno, Microsoft sta lanciando Microsoft Mesh, che consente ai clienti di creare copie digitali coinvolgenti dei loro uffici. Alcuni dicono che il gioco di costruzione del mondo Minecraft, che Microsoft ha acquistato nel 2015, offre una sbirciatina nel metaverso. Microsoft spera che comunità di valore di giocatori aiuteranno a creare i mondi all’interno del metaverso quando diventerà una realtà da un concetto ora solo teorico.

Al momento, siamo sotto l’influenza del Covid-19, pieni di speranza per il mondo costruito dal metaverso, il nostro intrattenimento quotidiano della vita lavorativa può essere fatto in un altro spazio, la tecnologia in una nuova fase. Tornando alla realtà, sebbene molte aziende tecnologiche abbiano avviato il progetto metaverso, il tutto è ancora nella fase iniziale di sviluppo e ci vorrà molto tempo per realizzarli concretamente. Ad esempio, l’attuale problema del telelavoro è che abbiamo ancora bisogno di usare il computer per completare le nostre attività, ed è ancora più necessario avere un computer ben configurato.

Ora che i gli sconti infuocati di Keysfan sono iniziati, Windows 10 è a soli 7,25 €! Microsoft Office 2021 a soli 30,25€. Altri più popolari software Microsoft sono a prezzi bassissimi (Windows 11, Office 2019, Office 2016, ecc.). Confronta il prezzo ufficiale e scopri come risparmiare un sacco di soldi! Risparmia fino al 62% sul sistema operativo Windows e Microsoft Office grazie a queste offerte!

Microsoft Office e Windows OS, i saldi migliori ai prezzi più bassi

Windows

Office

Pacchetti! 62% di sconto, Windows e Office – codice sconto KFLE66

Scopri altri pacchetti >

50% di sconto su Windows, sì, a metà prezzo – codice sconto KFLE50

Altre versioni di Windows >

I migliori prezzi per il lavoro e il lavoro da casa – codice sconto KFLE62

Altre versioni di Office >

Oltre a correre il rischio di una severa sanzione, l’uso di licenze o software piratato comporta altri rischi: malfunzionamento dopo pochi giorni, arresti anomali ricorrenti, funzionalità incompatibili, file danneggiati, trojan che possono contenere virus o malware. Ma questo non accade su Keysfan, che vendono prodotti regolari e legali. Keysfan ottiene chiavi di attivazione digitali permanenti a prezzi estremamente bassi, il che consente loro di offrirle sul sito a prezzi imbattibili. Nessun intermediario, nessun supporto fisico e costi inferiori consentono loro di offrire prodotti a basso costo e di qualità garantita.

Su Keysfan, tutto ciò che devi fare è acquistare una chiave di attivazione e che ti verrà inviata via e-mail insieme alla fattura. Verrà fornito un tutorial per aiutarti a recuperare il tuo software o sistema operativo e installarlo. Se c’è un problema, puoi contattare il servizio clienti con un click e risolveranno prontamente qualsiasi problema per te. Contatta Keysfan – support@keysfan.com.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell’Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Keysfan.com vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Keysfan.com vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.

Sponsored by Keysfan